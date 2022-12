Ladri di rame al cimitero di Poggioreale, rubati centinaia di portafiori dalle tombe dei defunti Il furto nella notte denunciato dai custodi: è la seconda volta che accade. Era già successo lo scorso marzo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scempio al cimitero di Poggioreale dove sono stati rubati centinaia di portafiori di rame e ottone dalle tombe dei defunti. La scoperta fatta dai custodi questa mattina, che hanno denunciato tutto alle forze dell'ordine. Si tratta della seconda volta di un furto del genere nel giro di un anno. Era già accaduto il 29 marzo scorso, quando dal camposanto cittadino erano state portate vie migliaia di fioriere.

Le fioriere rubate per il rame

I portafiori sono oggetti molto richiesti per il metallo prezioso, soprattutto il rame, che viene poi rivenduto al mercato nero e il cui prezzo è molto salito negli ultimi tempi, così come quello di altri metalli come l'alluminio. Gli sciacalli non si fermano davanti a niente e depredano così anche le tombe dei defunti. Il colpo in questo caso è stato portato a termine nella notte. Sono circa 200 i portafiori di ottone e rame trafugati all'interno del cimitero di Poggioreale.

I ladri hanno forzato i cancelli

Per entrare i ladri hanno forzato una delle porte di accesso di via Santa Maria del Pianto. I custodi se ne sono accorti questa mattina, quando poco dopo le 8,30 hanno aperto i cancelli ed hanno notato che da alcuni loculi erano stati portati via i portafiori che per la maggior parte sono in ottone o in rame. Il guardiano che ha fatto la scoperta ha subito contattato i carabinieri di Poggioreale che hanno accertato che era è stata forzata una porta di ingresso.

Leggi anche Aggredisce la ex moglie che scappa in un bar: aveva un divieto di avvicinamento alla donna

Secondo furto in pochi mesi

Anche lo scorso marzo il raid vandalico avvenne di notte. Ignoti fecero irruzione al cimitero in alcune confraternite e rubarono centinaia di fioriere in rame dalle tombe. Anche in quel caso furono due custodi della Arciconfraternite del Cimitero di Poggioreale a denunciare l'accaduto. In quel caso, i ladri entrarono sfondando un varco con un'auto. Poi caricarono tutta la refurtiva su un camion e si dileguarono.