Cimitero di Poggioreale, rubate centinaia di fioriere di rame dalle tombe: la denuncia dei custodi Irruzione nella notte nelle Confraternite del Cimitero di Poggioreale, a Napoli, dove ignoti hanno rubato centinaia di fioriere di rame.

A cura di Valerio Papadia

Raid vandalico nella notte al Cimitero di Poggioreale, a Napoli, dove ignori hanno fatto irruzione in alcune confraternite e rubato centinaia – forse migliaia – di fioriere in rame dalle tombe. La denuncia arriva da Vincenzo Tammaro e Alessio Castiello, custodi della Arciconfraternite del Cimitero di Poggioreale, che hanno reso noto: Quanto accaduto stanotte al Cimitero di Poggioreale ha dell'incredibile. Secondo quello che abbiamo potuto apprendere, ignoti hanno sfondato un varco auto, violato tre Confraternite e seminato il panico, per poi caricare sul camion il colpo della loro ignobile rapina: tantissime fioriere di rame".

"Sono anni – continua Castiello – che chiediamo maggiori tutele e controllo per il Cimitero, ancor prima che la dovuta valorizzazione degli spazi e il decoro. Invece la situazione è andata solo peggiorando, e il crollo di qualche mese fa anziché accendere i riflettori li ha spenti del tutto". I due custodi spiegano ancora: "Paghiamo anni di mancata interlocuzione con l'amministrazione comunale, ma speriamo che il vento stia cambiando. La nuova Giunta ha da subito dimostrato una sensibilità diversa sul tema e spero che quanto raccontiamo oggi sia l'ultimo caso di tragedia annunciata che dobbiamo denunciare".

Alcune confraternite del Cimitero di Poggioreale sono state coinvolte dal crollo verificatosi nel gennaio di quest'anno: decine e decine di tombe sono state distrutte. Sulla vicenda c'è ancora una inchiesta aperta della Procura di Napoli: gli inquirenti stanno cercando di individuare le cause precise del crollo di una palazzina, che sarebbe stato dovuto ai lavori della nuova stazione della metropolitana che si stanno eseguendo nelle vicinanze.