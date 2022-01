Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale, decine di tombe distrutte. Resti mortali tra le macerie Crollo nel cimitero di Poggioreale, a Napoli: una palazzina ha ceduto nella notte, distrutte numerose nicchie.

A cura di Nico Falco

Una palazzina è crollata a Napoli all'interno del cimitero di Poggioreale, poco distante dal cantiere della metropolitana; l'edificio si è sbriciolato e sono state distrutte numerose nicchie, i resti mortali sono finiti tra le macerie. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Polizia Municipale; il cedimento è avvenuto stanotte ed è stato scoperto questa mattina dai custodi, non risultano feriti ma i danni sono stati ingenti. Temporaneamente, in attesa dei sopralluoghi e della messa in sicurezza, è stata chiusa via Nuova del Pianto.

Crollo nel cimitero di Poggioreale, distrutta palazzina

Il crollo, in base alle prime risultanze, ha interessato un edificio di una congrega in cui si trovano centinaia di nicchie. Le cause non sono ancora chiare, il cedimento sarebbe probabilmente partito da parte della facciata e ha interessato anche i pavimenti e i soffitti; la palazzina stamattina appariva come sventrata, le macerie hanno invaso una delle strade del cimitero.

Distrutte decine di nicchie, resti mortali tra le macerie

Evidenti anche i danni alle nicchie: gran parte di quelle del piano terra erano ancora vuote, ma il crollo ha coinvolto anche delle sepolture che si trovavano ai due piani superiori e contenenti i resti degli inumati. I loculi danneggiati sarebbero circa duecento, numerose di queste sono state scoperchiate e distrutte, anche i resti degli inumati sono finiti tra le macerie. Nel febbraio 2020 un altro cedimento aveva interessato il muro perimetrale nella zona di Santa Maria del Pianto, nel cimitero Monumentale e degli Uomini Illustri, e anche in quel caso c'era stato scempio dei cadaveri, con ossa e teschi finiti a terra.