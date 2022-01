Crollo a Poggioreale, la Procura sequestra l’area: Cimitero Monumentale chiuso fino a sabato Chiuso al pubblico fino a sabato il cimitero Monumentale di Poggioreale. L’assessore Santagada: “Restituiremo decoro alle salme”

A cura di Pierluigi Frattasi

Resterà chiuso fino a sabato il Cimitero Monumentale di Poggioreale a Napoli, dopo il crollo della palazzina delle congreghe Dottori Bianchi e San Gioacchino avvenuto questa notte. Interrotte anche le attività di polizia mortuaria. La Procura di Napoli ha sequestrato l'area interessata dal crollo dell'edificio. Nelle prossime ore saranno condotte indagini anche nel sottosuolo. Sono migliaia i resti mortali contenuti nelle nicchie che purtroppo si sono sparsi tra le macerie. Molto difficile il riconoscimento delle salme. L'assessore comunale ai Cimiteri, Vincenzo Santagada, assicura che sarà ripristinato subito il decoro e il recupero delle salme”.

La Procura sequestra l'area

Il crollo è avvenuto attorno alle 3 di stanotte, nell'area del cimitero cosiddetta Monumentale, poco distante dal cantiere della Metropolitana Linea 1, già in passato oggetto di dissesti, tanto che la vicina via Santa Maria del Pianto è ancora interdetta alla circolazione. Sul posto sono subito arrivati vigili del fuoco, agenti della Polizia Municipale, Protezione Civile e operai della NapoliServizi. La congrega più danneggiata sembrerebbe la San Gioacchino che sarebbe poi franata, secondo le prime ricostruzioni, su quella dei Dottori Bianchi. “A seguito del crollo verificatosi nelle prime ore di stamani al Cimitero di Poggioreale – scrive l’Assessorato ai Cimiteri – resteranno chiusi gli accessi all’utenza del cimitero Monumentale, che è così interdetto al pubblico. Le operazioni di polizia mortuaria all’interno del Monumentale sono sospese fino alla giornata di sabato 8 gennaio (inclusa ). La Polizia locale ha provveduto ad apporre i cartelli del sequestro dell’area interessata secondo le direttive del PM di turno”.

L'assessore Santagada: "Un telo per coprire i resti mortali"

L'assessore ai Cimiteri Vincenzo Santagada si è già attivato per la messa in sicurezza dell'area: “Siamo intervenuti prontamente – spiega – per ripristinare il decoro e la salute pubblica. Ora occorre avviare il recupero dei resti delle salme per assicurare alle stesse degna sepoltura. Il cimitero monumentale di Poggioreale è interdetto fino a sabato così come le operazioni di polizia mortuaria che riguardano solo l’area del monumentale".

"Auspico – aggiunge Santagada – che siano realizzate le operazioni di recupero dei resti per darne dignitosa sepoltura. Si tratta di cappelle appartenenti a confraternite che fanno capo alla Curia di Napoli. Ho chiesto che sia quanto prima collocato un telo di copertura sulla parete crollata per il rispetto nei confronti dei defunti. La polizia locale ha comunicato che interverrà per l’apposizione dei cartelli. Si vigila sull’ area oggetto di sequestro in attesa delle indagini della magistratura".

"Un grande dolore – conclude l'assessore – mi accompagna in questo momento. Una ferita nel decoro e nell’immagine della città. Un dolore composito, che somma in sé tanti aspetti tra cui il cordoglio dei parenti che hanno visto crollare i loculi in cui riposavano i propri cari che diventa un dolore corale della città”.