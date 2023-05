L’Abbazia di Montevergine compie 900 anni, la cerimonia con la Messa Pontificale del cardinale Parolin

L'Abbazia di Montevergine compie 900 anni. Si sono aperte oggi le celebrazioni per la nascita del monastero benedettino, fondato nel 1123-24 da San Guglielmo da Vercelli, che era arrivato sul monte 5 anni prima. Questa mattina si è tenuta la cerimonia inaugurale dell'Anno Giubilare Verginiano, indetto dall’Abate di Montevergine Padre Riccardo Luca Guariglia, con il permesso della Santa Sede. La Messa Pontificale è stata celebrata dal segretario di Stato Vaticano, il Cardinale Pietro Parolin, delegato da Papa Francesco. Nella delegazione pontificia anche l'Abate ordinario di Subiaco, Mauro Meacci, e l'Abate di Santa Maria di Oliveto Maggiore, Diego Gualtiero Rosa.

Il Cardinale Pietro Parolin ha ricevuto la cittadinanza onoraria del Comune di Mercogliano, in provincia di Avellino, e una chiave simbolica. Alla cerimonia erano presenti, come ospiti, anche i ministri Matteo Piantedosi (Interno) e Gennaro Sangiuliano (Cultura).

Il cardinale Pietro Parolin ha sottolineato:

È importante tenere presenti e vive le nostre radici cristiane per sostenere il nostro impegno civile nella società e, come insegna Papa Francesco, per essere vicini e prendersi cura delle persone nella quotidianità.