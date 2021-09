La Ztl di via Toledo estesa anche a piazza Carità e Corso Umberto pedonale: lo studio del Comune

Trasporto pubblico a Napoli

La Ztl di via Toledo prolungata da piazza Carità a piazzetta VII Settembre e Corso Umberto I pedonalizzato. Sono due ipotesi allo studio del Comune di Napoli per migliorare la vivibilità del centro storico entro i prossimi 10 anni, inserite nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), adottato dalla giunta De Magistris il 13 agosto scorso. Si tratta solo di uno studio, è bene precisare, al momento non c'è nulla di concreto, in particolar modo su Corso Umberto, la cui pedonalizzazione nel piano del Comune è ritenuta “auspicabile”, ma ad oggi “impraticabile”, almeno fino a quando non saranno ultimati i cantieri della metropolitana con l'apertura di tutte le nuove stazioni di Linea 1 e 6 entro il 2030. Ad ogni modo, il piano si propone di “approfondire interventi di “qualità urbana” che perseguono l'obiettivo di una città a misura d'uomo con sempre più spazi pubblici dedicati al pedone nella veste di cittadino, studente, turista”.

La Ztl di via Toledo estesa fino a piazza VII Settembre

Il PUMS, quindi, “propone la possibilità di estendere l'attuale area pedonale di via Toledo da piazza della Carità a Piazzetta VII Settembre. Lo scopo è rafforzare l'attuale corridoio pedonale creando il ‘chilometro ad alta frequentazione pedonale di Napoli'. La soluzione prevede di istituire nel tratto di via Sant'Anna dei Lombardi, tra la rotatoria di via Toledo e Calata Trinità Maggiore, il doppio senso di marcia e il divieto, per chi proviene da nord e percorre via Sant'Anna in direzione di Monteoliveto, di svolta in Calata Trinità Maggiore. Secondo uno studio del 2019 sulle principali strade del commercio europee, infatti, via Toledo è la strada con maggiore traffico pedonale in Italia e nella top ten europea. Essendo “la principale via dello shopping di Napoli e una delle principali vie per i flussi turistici della città”.

Corso Umberto I pedonalizzato

Altra ipotesi del PUMS è quella della “pedonalizzazione di Corso Umberto I, in gran parte richiesta dai principali operatori commerciali dell'area, da affiancare a quanto fino ad oggi realizzato su via Toledo e via Chiaia”. Il piano comunale non prevede lo scenario della chiusura del Corso, anche se la auspica. Ma lo studio mira a capire “cosa succederebbe oggi se venisse chiuso Corso Umberto alle auto”. Secondo lo studio, il traffico si sposterebbe tutto sul Lungomare, via Foria e via Pessina rendendo la soluzione impraticabile. Cosa diversa, però, sarebbe nei prossimi anni, quando tutte le stazioni del metrò saranno completate. Lo studio prevede che in città le persone che usano i mezzi pubblici salirebbero dal 31 al 41%, mentre l'uso dell'auto privata passerebbe dal 38,52% attuale al 21,84%. Un'ipotesi di chiusura del Corso, in quel caso, potrebbe essere rivalutata.