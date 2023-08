La turista Usa Adrienne Vaughan morta ad Amalfi era presidente della casa editrice di Harry Potter La donna 44enne era manager di Bloomsbury USA. È deceduta a seguito di un incidente nautico. L’imbarcazione sulla quale viaggiava si è scontrata con un veliero.

A cura di Pierluigi Frattasi

La turista americana Adrienne Vaughan, morta ieri, giovedì 3 agosto 2023 in un tragico incidente nautico ad Amalfi, era la presidente di Bloomsbury USA, la sussidiaria americana della casa editrice che ha pubblicato anche i romanzi di Harry Potter. Lo riporta il quotidiano Il Mattino. La 45enne statunitense era in vacanza in Costiera Amalfitana, quando, per motivi ancora da accertare, il motoscafo sul quale viaggiava con la sua famiglia si è scontrato con una imbarcazione a forma di veliero, con a bordo una 80ina di persone che stavano festeggiando un matrimonio. Adrienne, a seguito dell'urto, è stata sbalzata in mare e sarebbe finita nel vortice dell'elica riportando ferite multiple su tutto il corpo, che purtroppo le sono state fatali. Ferito nell'impatto anche il marito, che ha riportato una lesione ad un arto. Mentre sarebbero rimasti illesi i due figli. Lievemente ferito lo skipper dell'imbarcazione – che era stata noleggiata – che è stato trasportato all'ospedale di Castiglione di Ravello.

L'incidente nautico a largo del Fiordo di Furore

La famiglia da qualche giorno era in Italia per le vacanze. Mercoledì erano stati a Roma, per visitare le bellezze della città. Quindi, la tappa in Costiera Amalfitana, perla del Mediterraneo. A Nerano, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero affittato un motoscafo con conducente per una breve gita in mare. Attorno alle 18,30, però, quando l'imbarcazione ha raggiunto il Fiordo di Furore, si sarebbe verificato un incidente nautico. Il motoscafo si sarebbe scontrato con un veliero turistico, con decine di persone a bordo.

Il tentativo di salvataggio con l'elicottero

La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto, anche grazie al supporto di imbarcazioni private. Sulla banchina del porto di Amalfi sono arrivate due ambulanze del 118 ed è stato attivato anche l'elisoccorso per velocizzare il trasferimento in ospedale. Ma i medici, nonostante il tentativo di rianimare la turista 44enne, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Per il marito, invece, è stato disposto il trasferimento d'urgenza in ospedale. Al porto di Amalfi sono intervenuti anche i carabinieri della locale compagnia che hanno provveduto a dare supporto durante le operazioni di soccorso. L'incidente ha molto scosso tutta la comunità della Costiera Amalfitana, che ha espresso il cordoglio per la scomparsa della turista americana e vicinanza alla famiglia.