Incidente ad Amalfi, la casa editrice Bloomsbury: “Devastante, Adrienne aveva un grande futuro davanti a sé” La Bloomsbury Publishing Usa, parla della morte della sua presidente Adrienne Vaughan, avvenuta in un tragico incidente in mare al largo di Amalfi.

A cura di Nico Falco

Adrienne Vaughan

La Bloomsbury Publishing, la casa editrice inglese per cui lavorava Adrienne Vaughan, ha rilasciato una dichiarazione sul decesso della turista americana, morta nello scontro in mare a Furore, nella Costiera Amalfitana (Salerno), avvenuto il giorno 3 agosto 2023. La vittima, 44 anni, da tre anni guidava la sussidiaria americana della società, che ha pubblicato, tra gli altri, i libri di Harry Potter per il mercato americano. Per la vicenda è indagato lo skipper 30enne del gozzo sorrentino su cui si trovava la Vaughan insieme al marito, rimasto ferito, e i due figli, illesi; l'imbarcazione si è scontrata con la prua del veliero Tortuga dopo un brusco cambio di rotta su cui sono in corso accertamenti della Procura.

La 44enne aveva cominciato a lavorare nella casa editrice nel 2020, prima aveva ricoperto ruoli in altre società specializzate nei libri per bambini e nell'editoria accademica come Scholastic, Disney Publishing Worldwide, Little Pim, Oxford University Press, Disney Book Group e Trustbridge Global Media.

Scrive la Bloomsbury Publishing, esprimendo solidarietà e vicinanza al marito e ai figli della donna: