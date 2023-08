Scontro in mare al largo di Amalfi, donna gravemente ferita Un veliero e un natante si sono scontrati nel Fordo di Furore, ad Amalfi; una donna è rimasta gravemente ferita. Dinamica in fase di ricostruzione.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto nel pomeriggio nelle acque al largo della costa di Amalfi, in provincia di Salerno, tra un veliero turistico e un natante della lunghezza di sette metri. La vittima, apparsa subito in gravi condizioni all'arrivo dei soccorsi, è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso di Castiglione in condizioni disperate. La dinamica per il momento non è stata del tutto chiarita, sull'accaduto sono in corso accertamenti.

Le due imbarcazioni si sono scontrate al largo del Fiordo di Furore poco prima delle 18 di oggi, 3 agosto. I primi soccorsi sono stati prestati dagli uomini della Guardia Costiera di Amalfi, anche grazie al supporto di alcuni natanti privati che si trovavano nelle vicinanze al momento dell'impatto. La 44enne, che era a bordo di una delle due imbarcazioni coinvolte nell'incidente, è stata portata a terra, sul molo Darsena di Amalfi, dove è stata fatta arrivare un'ambulanza che è subito dopo ripartita alla volta dell'ospedale.