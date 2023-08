Incidente in mare ad Amalfi: parla Mike, il marito di Adrienne: “Le indagini vadano fino in fondo” Mike White, marito della 45enne Adrienne Vaughan, morta in mare ad Amalfi durante una collisione, parla per la prima volta: “Ci aspettiamo che le autorità italiane indaghino a fondo”

A cura di Redazione Napoli

La famiglia di Mike White e Adrienne Vaughan

È intenzionato a non mollare la presa e continuare con tutte le sue forze a chiedere la verità sulla morte della moglie Adrienne Vaughan: per la prima volta, seppur attraverso un portavoce, parla Mike White, marito della 45enne presidente della casa editrice Bloomsbury USA, morta il 3 agosto in costiera amalfitana nell'incidente fra il motoscafo che aveva noleggiato con la famiglia e il veliero ‘Tortuga'.

Mike White prima di dire la sua chiede di rispettare la privacy sua e dei suoi figli, usciti illesi ma comprensibilmente sotto choc per aver perso la mamma durante un incidente cui hanno purtroppo assistito:

Ci aspettiamo che le autorità italiane indaghino a fondo sulle circostanze che hanno portato alla morte di Adrienne, per accertare chi sia la responsabilità. Stiamo collaborando con le autorità italiane nelle loro indagini e continueremo a farlo fino alla conclusione. La sua assenza dalle nostre vite e le terribili circostanze della sua morte sono impossibili da comprendere.

White ha dunque accennato anche alle indagini della Procura di Salerno per omicidio e naufragio colposi a carico dello skipper dell'imbarcazione su cui viaggiavano, Elio Perisco, e ai due proprietari del natante, ovvero Beniamino Mellino e Rosa Caputo, titolari della Daily Luxury Boat srl. Ieri l'autopsia sul corpo della manager americana, oggi la nomina dei periti di parte che dovranno stabilire le cause dell'incidente e aiutare gli inquirenti a capire se vi siano responsabilità precise e di chi. Si punta a capire, attraverso autopsia, analisi dei dati gps e dei cellulari se la manager statunitense sia morta al momento della collisione o immediatamente dopo poiché colpita a morte dall'elica.

Leggi anche Chi era Adrienne Vaughan, turista morta ad Amalfi e presidente della casa editrice di Harry Potter

Domani, sabato 12, in occasione della festa della Madonna della Neve a Conca dei Marini, la Costiera Amalfitana renderà omaggio alla donna rimasta uccisa: sarà celebrata una messa e sarà lanciata in mare una corona durante la processione.