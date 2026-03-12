La tassa di soggiorno aumenta ancora a Napoli nel 2026: un euro in più a notte per Hotel e B&B

Immagine di repertorio

Aumenta la tassa di soggiorno a Napoli per il 2026. Un euro in più a notte per soggiornare in hotel, B&B e case vacanza. Il nuovo tariffario è stato approvato dal Comune di Napoli: "Il provvedimento si rende necessario – spiega l'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi – per far fronte all'incremento dei flussi turistici previsto sul territorio, che comporta un aumento dei costi per i servizi di accoglienza e gestione della città". Il maggiore gettito sarà destinato ai servizi turistici e all'inclusione sociale.

Il Comune ha deciso di aumentare le tariffe anche rispetto a quelle già più alte in vigore l'anno scorso, in occasione del Giubileo 2025. Il costo dell'imposta viene fissato a 6 euro a notte per gli alberghi a 5 stelle, i 4 stelle e le locazioni brevi. Con un rincaro di 50 centesimi per i 4 stelle e di un euro per gli affitti brevi. Determinata in 5,50 la tariffa giornaliera di 3 stelle e B&B e affittacamere, in precedenza 4,50 euro. Aumentano di un euro, infine, anche hotel a 1 e 2 stelle. Le nuove tariffe entreranno in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione dell'atto sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).

Le tariffe dell'imposta di soggiorno erano già state ritoccate dal Comune all'inizio del 2026, come anticipato da Fanpage.it. Alla fine, l'amministrazione ha deciso di fare una nuova modifica, grazie alla Legge di Bilancio del Governo Meloni 2026 (Legge 199/2025), che ha consentito ai capoluoghi di provincia di mantenere le misure incrementali già adottate in occasione del Giubileo 2025. Quindi, le tariffe sono state aumentate una prima volta a gennaio e poi è stata approvata la nuova delibera che ha consentito di incrementarle ancora

La nuova imposta di soggiorno a Napoli per il 2026

Le nuove tariffe prevedono un incremento di € 1,00 rispetto ai valori base vigenti all'inizio dell'anno. L'imposta, applicata per persona e per notte di soggiorno, sarà così articolata:

Categoria Struttura Ricettiva – Nuova Tariffa 2026

Alberghi 5 stelle e 5 stelle lusso – € 6,00

Alberghi 4 stelle – € 6,00

Locazioni brevi (Affitti turistici) – € 6,00

Alberghi 3 stelle – € 5,50

Strutture extra-alberghiere (B&B, Affittacamere, ecc.) – € 5,50

Alberghi 2 stelle – € 4,50

Alberghi 1 stella - € 4,00

"Con questo provvedimento – commenta il sindaco Gaetano Manfredi – chiediamo ai visitatori un piccolo contributo aggiuntivo per fronteggiare l'aumento dei costi derivanti dai crescenti flussi turistici. Questi introiti non sono semplici entrate di bilancio, ma risorse che verranno investite direttamente nel decoro urbano e nel potenziamento dei servizi al cittadino. Come previsto dalla normativa, una parte significativa del gettito sarà destinata a finanziare interventi per il turismo e i servizi pubblici locali, mentre il 30% dell'incremento sarà specificamente vincolato al sostegno dell'assistenza per gli alunni con disabilità e ai fondi per l'assistenza ai minori. Il nostro obiettivo è garantire che la crescita turistica di Napoli si traduca in una migliore qualità della vita per chi abita la città ogni giorno".

Mentre l‘Assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, spiega: "Con questa Delibera garantiamo le risorse necessarie per mantenere Napoli competitiva e accogliente di fronte a un turismo in costante crescita. La Città cambia e richiede sempre più servizi."