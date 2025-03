Cumana ai Campi Flegrei, chiusa per danni da terremoto la stazione Gerolomini

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa a tempo indefinito la Stazione della Cumana di Gerolomini a causa di danni legati ai terremoti dei Campi Flegrei. Lo comunica l'Eav, l'Ente Autonomo del Volturno, la società, guidata dal presidente Umberto De Gregorio, che si occupa della mobilità per la Regione Campania. "Causa eventi sismici – scrive l'Eav -che hanno compromesso la statica del fabbricato di stazione, la stazione di Gerolomini linea Cumana resta da oggi chiusa al pubblico. Si stanno studiando soluzioni tecniche per consentire all’utenza di poter, in tempi brevi, accedere al servizio ferroviario in sicurezza senza passaggio per il fabbricato di stazione".

A Natale la voragine che ha bloccato la tratta Bagnoli-Torregaveta

Non finiscono i disagi sulla linea Cumana legati al terremoto, insomma, dopo la voragine che da Natale fino al 20 febbraio ha provocato grosse difficoltà ai viaggiatori, a causa dell'interruzione della tratta Bagnoli-Torregaveta. L’Eav si è immediatamente attivato per risolvere la criticità del servizio ferroviario. Da subito ha predisposto un capillare servizio sostitutivo su gomma e nel contempo, di concerto con Webuild, concessionaria delle opere di raddoppio e ammodernamento della tratta Dazio-Cantieri, è stato rielaborato il cronoprogramma di ultimazione dei lavori della nuova galleria tra Gerolomini e Arco Felice, in modo da consentire la riattivazione della regolare circolazione ferroviaria. Lo scorso 7 febbraio, ultimati i lavori, è stata avviata la fase di pre-esercizio per il collaudo del nuovo tracciato. L’EAV in risposta alle richieste dell’utenza ha previsto il potenziamento del servizio nella tratta Montesanto-Bagnoli con la frequenza dei treni ogni 15 minuti (4 treni ogni ora).