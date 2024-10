video suggerito

La stazione Chiaia della Linea 6 della metro di Napoli è tra le sei più belle del mondo nel 2024 Il riconoscimento è arrivato dal Prix Versailles, premio internazionale di design e architettura che viene assegnato ogni anno nella sede dell'Unesco a Parigi.

A cura di Valerio Papadia

Anche se pendolari e, in generale, fruitori del trasporto pubblico a Napoli si trovano spesso a fronteggiare disagi e disservizi, la bellezza delle stazioni della metropolitana cittadina è innegabile. Dopo la stazione della Linea 1 di Toledo che, quando venne inaugurata nel 2012, venne definita dal Telegraph la più bella d'Europa, un altro riconoscimento arriva invece per la stazione Chiaia, che fa parte della Linea 6, aperta soltanto lo scorso mese di luglio: è tra le sei più belle del mondo nel 2024 secondo il Prix Versailles, premio internazionale che si assegna ogni anno presso la sede dell'Unesco a Parigi.

Sono sei le tipologie per le quali si assegna il Prix Versailles: aeroporti, campus universitari, impianti sportivi, musei, empori, hotel, ristoranti e stazioni. Quella di Chiaia della Linea 6 della metropolitana di Napoli si sviluppa su tre livelli: un ingresso superiore in piazza Santa Maria degli Angeli; uno intermedio in via Chiaia; infine il piano banchina con i binari.

La stazione Chiaia è stata progettata dall'architetto Uberto Siola, che ha così spiegato la sua creazione: L’idea di progetto è quella di utilizzare la luce per un edificio sostanzialmente ipogeo".