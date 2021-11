La statua di Maradona sarà inaugurata il 25 novembre davanti allo stadio del Napoli La statua realizzata dall’artista Domenico Sepe in memoria di Maradona sarà inaugurata giovedì 25 novembre davanti i varchi d’accesso dei Distinti del San Paolo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La statua dedicata a Diego Armando Maradona verrà inaugurata il 25 novembre, giorno del primo anniversario della morte del fuoriclasse argentino. Lo ha comunicato il Comune di Napoli: la statua verrà scoperta nel piazzale antistante gli ingressi del settore Distinti dello Stadio San Paolo – Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, per poi essere collocata in un secondo momento in un'altra posizione che sarà sempre nei pressi dello stadio napoletano.

L'inaugurazione avverrà alla presenza delle massime autorità cittadine, tra cui l'assessore allo sport Emanuela Ferrante, l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza e l'assessore alla Legalità Antonio De Iesu, oltre alla presenza di Diego Armando Maradona jr, primogenito del Pibe de Oro, ed alcuni ex compagni di squadra del numero 10 azzurro nella seconda metà degli anni Ottanta. Il Comune di Napoli omaggerà Maradona con una composizione floreale che raffigura lo stesso Diego e che sarà posta ai piedi della statua, realizzata dall'artista Domenico Sepe. La cerimonia inizierà il 25 novembre alle 13.30, ad un anno esatto dalla sua scomparsa: la statua sarà visibile fino alle 22 dello stesso giorno, per poi essere riportata in un deposito prima di essere collocata definitivamente in un secondo momento. Nei prossimi giorni si prevedono anche manifestazioni sia spontanee sia organizzate da parte dei napoletani, che già lo scorso anno scesero in strada appena appresa la notizia che arrivava dall'Argentina per omaggiare il Pibe De Oro, scomparso improvvisamente dopo un arresto cardiaco nella sua casa di Buenos Aires. Una manifestazione d'affetto che riunì, simbolicamente, Napoli e l'Argentina unite dal cordoglio per la morte di Diego.