La statua di Giorgio Armani sul presepe napoletano: opera della bottega Di Virglio
Il presepe napoletano si arricchisce di un nuovo personaggio: Giorgio Armani. Lo stilista, scomparso nelle score ore a 91 anni,è stato osannato da tutto il mondo: gente comune, star, politici. Da est a ovest, tutti hanno voluto dare un ultimo saluto al Re della moda internazionale, che del resto aveva anche un rapporto personale con Napoli, città da lui amatissima.
L'opera è della bottega di Genny Di Virgilio, nel cuore del Centro Storico partenopeo. Da sempre, la sua bottega è nota per la realizzazione di ogni tipo di personaggio, da attori a cantanti, passando per calciatori, capi di stato e naturalmente personaggi dell'immaginario partenopeo. Bottega frequentatissima anche dai vip, che spesso di fermano per acquistare le loro stesse rappresentazioni da portare poi a casa ed esporre sui propri presepi o anche da tenere come ricordo personale. E che con Giorgio Armani, amatissimo a Napoli e il cui logo EA7 appare fisso dal 2021 sulle magliette della squadra di calcio (che da allora ha vinto ben due scudetti), ora si arricchisce di un nuovo personaggio.