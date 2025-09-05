napoli
La statua di Giorgio Armani sul presepe napoletano: opera della bottega Di Virglio

Giorgio Armani diventa una statuina del presepe partenopeo: opera della bottega del maestro Genny Di Virgilio, ai Tribunali di Napol.
A cura di Giuseppe Cozzolino
La statua di Giorgio Armani e la sua realizzatrice
La statua di Giorgio Armani e la sua realizzatrice

Il presepe napoletano si arricchisce di un nuovo personaggio: Giorgio Armani. Lo stilista, scomparso nelle score ore a 91 anni,è stato osannato da tutto il mondo: gente comune, star, politici. Da est a ovest, tutti hanno voluto dare un ultimo saluto al Re della moda internazionale, che del resto aveva anche un rapporto personale con Napoli, città da lui amatissima.

La statua di Giorgio Armani nella bottega del maestro Di Virgilio
La statua di Giorgio Armani nella bottega del maestro Di Virgilio

L'opera è della bottega di Genny Di Virgilio, nel cuore del Centro Storico partenopeo. Da sempre, la sua bottega è nota per la realizzazione di ogni tipo di personaggio, da attori a cantanti, passando per calciatori, capi di stato e naturalmente personaggi dell'immaginario partenopeo. Bottega frequentatissima anche dai vip, che spesso di fermano per acquistare le loro stesse rappresentazioni da portare poi a casa ed esporre sui propri presepi o anche da tenere come ricordo personale. E che con Giorgio Armani, amatissimo a Napoli e il cui logo EA7 appare fisso dal 2021 sulle magliette della squadra di calcio (che da allora ha vinto ben due scudetti), ora si arricchisce di un nuovo personaggio.

