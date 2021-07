Sono 107 i nuovi positivi al Covid19 in Campania su 7.304 tamponi molecolari esaminati, con un tasso di positività dell’1,4%. Mentre si registrano altri 7 morti legati alla pandemia, di cui uno avvenuto nelle ultime 48 ore e sei deceduti in precedenza ma registrati solo nel bollettino di ieri dell’Unità di Crisi. Calano in maniera drastica i ricoveri: 236 i ricoverati totali, ma per la prima volta i ricoveri in terapia intensiva scendono sotto le venti unità. Sono 19 le persone in terapia intensiva, contro i 217 nei reparti di degenza ordinaria.

De Luca: “In Campania preoccupa la variante Delta”

Il governatore Vincenzo De Luca, però, ha ribadito il monito a non abbassare la guardia, soprattutto per l’avanzare dei contagi da variante Delta anche tra bambini piccoli di 1 e 3 anni. “In Campania – ha detto ieri De Luca – c’è una presenza preoccupante di variante Delta. Abbiamo trovato alcuni ragazzi, di 18 anni, andati a una festa a Palma di Maiorca tornati positivi al Covid". E su Napoli: "Forte preoccupazione, in città registriamo una grande resistenza a vaccinarsi". Tra il 30 e il 40% della popolazione residente napoletana, infatti, non ha ancora ricevuto nemmeno la prima dose di vaccino anti-Covid19. In queste condizioni è molto difficile raggiungere l’immunità di gregge, per le quali occorre almeno il 70% di vaccinati.

Successo per gli Open Day dei richiami

Se da un lato gli OpenDay per fare le prime vaccinazioni stanno avendo scarsissimi risultati, con adesioni del 2% a Napoli. Vanno benissimo invece quelli per i richiami di chi ha già ricevuto la prima somministrazione ed è in attesa della seconda. I due Open Day Pfizer per seconde dosi lanciati ieri dall’Asl Napoli 1 Centro per il 3 e 4 luglio hanno infatti registrato il tutto esaurito in poche ore. Prenotati tutti i 3mila slot aperti ieri mattina, tanto che l’Asl ha lanciato altre due giornate di open day per il richiamo del vaccino Covid con altri 4.400 slot Pfizer per il 5 e 6 luglio, dalle 8 alle 20, previa registrazione sul portale Soresa. Due gli hub scelti: la Stazione Marittima e la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Per aderire bisognerà collegarsi al portale http://opendayvaccini.soresa.it muniti di tessera sanitaria, codice fiscale ed ovviamente un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare validi. Da ieri, intanto, è possibile fare la vaccinazione anti-Covid19 con Pfizer anche nelle farmacie di Napoli.