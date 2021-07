Tremila slot per ricevere la seconda dose Pfizer a Napoli sono andati esauriti in poche ore dall'apertura delle prenotazioni. E così l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro ha organizzato altre due giornate per ottenere la dose di richiamo del vaccino, con altri 4.400 slot disponibili tra il 5 ed 6 luglio. Potranno partecipare solo coloro che abbiano ricevuto la prima dose entro e non oltre il 14 giugno scorso. Due gli hub scelti: la Stazione Marittima e la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Per aderire bisognerà collegarsi al portale http://opendayvaccini.soresa.it muniti di tessera sanitaria, codice fiscale ed ovviamente un indirizzo di posta elettronica ed un numero di cellulare validi.

"Il centro vaccinale, nonché il giorno e l’orario saranno confermati attraverso SMS che assume valore di convocazione e dovrà essere esibito all’arrivo presso il centro", spiega l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro, che aggiunge anche che "l’unico modo per accedere all’open day è l’aver ricevuto SMS e si invita a rispettare luogo e giorno e non anticiparsi rispetto all’orario di convocazione", nonché che "per nessuna ragione saranno iniettate seconde dosi ai cittadini che, pur essendo stati convocati a seguito della adesione all’open day, dovessero risultare vaccinati in prima dose in una una data successiva al 14 giugno 2021". Le somministrazioni si terranno presso la Stazione Marittima e la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte il 5 e 6 luglio, dalle 8 alle 20, in orario continuativo, per un totale di 4.400 nuovi slot dopo i tremila già assegnati nelle scorse ore per il 3 ed il 4 luglio.