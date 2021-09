La situazione di mercoledì 8 settembre sul Coronavirus in Campania In Campania si registrano 311 nuovi contagiati dal Covid19 su 14.352 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 2,17%. Nelle ultime 48 ore si registrano anche altri 7 morti in Campania, vittime del Coronavirus. Aumentano i ricoveri in medicina ordinaria 354 (+3), diminuiscono in terapia intensiva 26 (-2).

A cura di Pierluigi Frattasi

In Campania si registrano 311 nuovi contagiati dal Covid19 su 14.352 tamponi esaminati (tra test molecolari e antigenici rapidi), con un tasso di positività del 2,17%, cioè il rapporto tra positivi e test eseguiti, leggermente più alto rispetto all'1,87% del giorno precedente, con 192 i nuovi positivi al Coronavirus su 10.248 tamponi molecolari e test antigenici esaminati.

Si registrano inoltre 7 nuovi decessi per Covid, cinque di questi decessi si sono verificati nelle ultime 48 ore, mentre gli altri due in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri. Questi i dati dell'ultimo bollettino dell'Unità di Crisi della Regione Campania, pubblicato ieri, martedì 7 settembre 2021 ed aggiornato alla mezzanotte del giorno precedente (lunedì 6 settembre), i bollettini regionali fotografano la situazione nelle ultime 24 ore.

Pressocché stabili i ricoveri nei reparti Covid degli ospedali della Campania. I posti letto occupati in degenza ordinaria Covid che salgono a quota 354 (+3 rispetto al giorno prima) su 3160 posti letto disponibili tra ospedali Covid e offerta privata. In lieve diminuzione l'occupazione dei posti letto in intensiva, che sono 26 (-2) su 656 posti disponibili.

La Campania da qualche settimana non diffonde più il dato relativo ai guariti, che viene indicato invece nel prospetto della Protezione Civile nazionale. Nonostante l'aumento dei ricoveri in medicina ordinaria, al momento la Campania è ben al di sotto dei parametri di rischio che potrebbero far ritornare la regione in zona gialla. Tuttavia negli ultimi giorni primi segnali di affollamento in ospedali specializzati come il Cotugno, dove la situazione, pur non essendo critica, è di lavoro intenso. Sono soprattutto persone non vaccinate, quelle che stanno ricorrendo alle cure ospedaliere dopo essersi infettate. Il tipo di Covid è quasi sempre la variante Delta, ormai presente per il 97% sul territorio nazionale, mentre il Tigem ha individuato una nuova super-variante Delta.

A Napoli, da domani, giovedì 9 settembre, partiranno i camper medici dell'Asl Napoli 1 Centro saranno nelle scuole cittadine per vaccinare senza prenotazione gli studenti a partire da 12 anni in su. I minori dovranno essere accompagnati dai genitori.