La situazione di martedì 3 agosto sul Coronavirus in Campania Ieri in Campania sono stati registrati 194 nuovi positivi Covid su 2.171 tamponi molecolari. Continua a salire il tasso di positività che passa da 6,15% a 8,94%. Aumentano i ricoveri Covid in area medica che salgono da 218 a 225 (+7), mentre i ricoverati in rianimazione scendono da 12 a 10 (-2). Si registrano 4 decessi.

Ieri in Campania sono stati registrati 194 nuovi positivi Covid su 2.171 tamponi molecolari. Continua a salire il tasso di positività che passa da 6,15% a 8,94%, ossia il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti. Una percentuale che però deve tenere conto del fatto che nel weekend generalmente si fanno meno tamponi. Aumentano anche i ricoveri Covid in area medica che salgono da 218 a 225 (+7), mentre i ricoverati in rianimazione scendono da 12 a 10 (-2). Si registrano 4 decessi, due dei quali nelle ultime 48 ore. I numeri dei contagi riportano la pandemia in regione ai dati del maggio scorso anche se la situazione resta molto diversa sul fronte delle ospedalizzazioni: all'epoca negli ospedali napoletani c'erano oltre 800 persone (delle quali una settantina in Terapia Intensiva).

È appena terminato l'ultimo fine settimana prima dell'introduzione del Green Pass (la certificazione vaccinale) senza la cui esibizione, dal 5 agosto, non sarà possibile accedere a determinati servizi o luoghi pubblici. Ieri a Napoli, così come in molte altre città, proteste contro questa decisione del governo. Mentre prosegue a Napoli la campagna degli Open Day Pfizer prima dose organizzati dall'Asl Napoli 1 Centro, che ha lanciato una nuova giornata per giovedì 5 agosto, dopo i 4 giorni di Open Day che terminano oggi martedì 3 agosto 2021.

Covid Campania, il confronto tra maggio, giugno e luglio

I dati relativi agli ultimi tre mesi mostrano un drastico calo tra maggio e giugno, ma una risalita del numero di contagi nel mese appena trascorso. A luglio in Campania ci sono stati 6.751 nuovi positivi, in media 218 al giorno (a giugno erano stati 5.150, ovvero 166 al giorno, e a maggio 27.477, ovvero 886 al giorno in media). Rispetto al numero dei decessi, in Campania sono stati registrati 115 morti nel mese di luglio (3,8 al giorno), mentre a giugno erano stati 271 (9 al giorno) e a maggio 813 (26 al giorno). I guariti a luglio sono stati 6.2729 (202 al giorno), a giugno 15.250 (508 al giorno) e a maggio 51.373 (1.657 al giorno).

Sul dato di giugno c'è da fare una precisazione: ufficialmente i guariti sarebbero 63.328, ma a questi vanno sottratti 48.078 soggetti che sono stati indicati come guariti il 15 giugno ma che in realtà sono frutto di un controllo sui dati con successiva rettifica (erano considerati ancora attualmente positivi ma, guariti nei giorni precedenti, la loro situazione non era stata aggiornata).