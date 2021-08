La situazione di martedì 24 agosto sul Coronavirus in Campania Campania ancora in zona bianca Covid, i contagi si mantengono su una linea di aumento costante ma fortunatamente lento, soprattutto dal punto di vista delle ospedalizzazioni, quindi per il momento in regione non è scattato l’allarme in vista di settembre anche se, ormai è chiaro, occorrerà spingere molto sulla campagna vaccinale, in Campania così come nel resto del Paese.

A cura di Redazione Napoli

Campania ancora in zona bianca Covid, i contagi si mantengono su una linea di aumento costante ma fortunatamente lento, soprattutto dal punto di vista delle ospedalizzazioni, quindi per il momento in regione non è scattato l'allarme in vista di settembre anche se, ormai è chiaro, occorrerà spingere molto sulla campagna vaccinale, in Campania così come nel resto del Paese.

Ieri il bollettino dell'Unità di Crisi annotava 190 nuovi positivi al Coronavirus su 14.671 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività dell'1,29& e altri 3 nuovi decessi per Covid-19. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva e in medicina ordinaria; Agenas per ora fissa il dato di occupazione delle terapie intensive campane al 4% (al 9 le degenze non intensive).

Intanto riprende la campagna di vaccinazioni anti-Covid19 per il mondo della scuola a Napoli, in vista dell'apertura dell'anno scolastico 2021-22. L'Asl Napoli 1 Centro ha lanciato quattro giorni di Open Day con vaccinazioni Pfizer – a partire dal 25 agosto – dedicati al personale scolastico e agli studenti. Le date e i centri di somministrazione. Ieri hanno ripreso gli Open Day a Capodimonte con un ottimo afflusso di persone. Per quel che riguarda Napoli a settembre arrivano i “controllori” anti-Covid19 del Comune nelle scuole di Napoli, per richiamare studenti e genitori al rispetto delle normative anti-contagio (distanziamento, mascherina e divieti di assembramenti). Palazzo San Giacomo impiegherà 50 lavoratori ex Apu disoccupati, pagandoli 580 euro al mese.

Per quel che riguarda le altre province: è di ieri la notizia di un 44enne del Casertano ha tentato il suicidio accoltellandosi e lanciandosi dal balcone. La moglie ha spiegato ai sanitari che l'uomo, no vax e negazionista, di conseguenza contrario ai vaccini, ha provato a uccidersi dopo aver scoperto di essere positivo al Covid. È stato soccorso dal 118 ed è in ospedale in condizioni stabili. A Ischia, invece, deceduto uno degli ospiti di una casa di riposo nella quale erano stati riscontrati 6 casi di positività al Covid. Si tratta di un ultraottantenne. L'uomo non era vaccinato poiché era arrivato nella struttura per anziani dopo la somministrazione di massa del vaccino effettuata dalla Azienda sanitaria locale.