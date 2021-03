Resta ancora alta, in Campania, la curva del contagio da Coronavirus: i dati contenuti nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di Crisi regionale parlano di 2.045 nuovi casi su 21.120 tamponi analizzati. Un tasso di positività, dunque, che si attesta al 9,68%, al di sopra della media nazionale, che è di poco superiore al 5%. Nelle ultime 48 ore, inoltre, in Campania si sono superati anche i 5mila morti dall'inizio della pandemia di Coronavirus: la Covid-19, dunque, ha mietuto più di 5mila vittime in un anno.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale contro il Coronavirus, in Campania sono state somministrate circa 700mila dosi. Inoltre, nella giornata di ieri, mercoledì 24 marzo, all'ospedale Pascale di Napoli, l'Istituto Tumori della città, è partita la sperimentazione del vaccino Takis. "Abbiamo da poco iniziato la sperimentazione di fase 1 del vaccino Takis, presso il Pascale di Napoli, insieme all’ospedale San Gerardo di Monza e l’Istituto nazionale Malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma" ha annunciato l'oncologo Paolo Ascierto. L'ospedale Pascale è in cerca di volontari: le domande potranno essere inoltrate via mail.

Intanto, i sindacati hanno sospeso lo sciopero del personale 118 che era previsto in Campania per domani, venerdì 26 marzo. Lo sciopero era stato indetto per protestare contro il taglio degli indennizzi decisi dalla Regione Campania su sollecitazione della Corte dei Conti. "Permane lo stato di agitazione – fanno sapere però i sindacati – in attesa della evoluzione della vertenza. Rimane convocata per il prossimo 26 marzo alle ore 12 la conferenza stampa per illustrare all’opinione pubblica lo stato della vertenza".