Sospeso lo sciopero dei medici del 118 previsto per il 26 marzo in Campania: ne hanno dato comunicazione ufficiale gli stessi sindacati che avevano indetto lo sciopero nei giorni scorsi, dopo la riunione svolta (in rigorosa modalità telematica per le norma anti contagio) con il Prefetto di Napoli Marco Valentini, i direttori generali delle tre Aziende Sanitarie Locali dell'area metropolitana di Napoli (Napoli 1 Centro, Napoli 2 Nord, Napoli 3 Sud), il Capo di Gabinetto e il Direttore Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania e le organizzazioni sindacali del personale medico.

Erano state proprio le sigle sindacali (ben 16 in tutto) a proclamare lo sciopero, alla luce del taglio degli indennizzi decisi dalla Regione Campania su sollecitazione della Corte dei Conti: di fatto, si tratta di un taglio "retroattivo", ovvero di cifre già percepite dal 2003 ad oggi e che in alcuni casi, a distanza di quasi vent'anni, arrivavano quasi a centomila euro a testa. Da qui la decisione dello sciopero previsto per venerdì 26 ed oggi invece sospeso. Decisione presa dopo che i rappresentanti della Regione Campania hanno spiegato nel corso della riunione di aver sospeso le procedure di recupero delle somme ed anche alla luce del delicato momento pandemico. Resta aperto il tavolo di lavoro, spiegano i sindacati, per trovare una soluzione definitiva alla vicenda. Questa la nota pubblicata nella tarda serata di oggi dalle 16 sigle sindacali che avevano proclamato pochi giorni fa lo sciopero.