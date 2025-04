video suggerito

La sede dei Vigili del Fuoco di Napoli illuminata per l'autismo: "Tante chiamate per scomparse, ecco come interveniamo" Le iniziative dei vigili del fuoco di Napoli a sostegno delle persone con disabilità: "Tante chiamate di soccorso. Bisogna sensibilizzare sul tema"

A cura di Pierluigi Frattasi

La centrale dei Vigili del Fuoco di Afragola illuminata di blu in occasione della giornata mondiale della consapevolezza dell'autismo. Questa notte tra il 2 e il 3 aprile, il castello di manovra del distaccamento dei vigili del fuoco si è acceso d'azzurro, come ogni anno, per iniziativa del Comando Vigili del Fuoco di Napoli. La struttura è visibile in particolare dalla SS ex 162 NC, Asse Mediano, su entrambi i sensi di marcia, all'altezza dell'uscita di Afragola.

"Come operatori del soccorso – spiegano i caschi rossi – i Vigili del fuoco si trovano ad affrontare questa problematica nell'ambito delle operazioni di ricerca persone scomparse. Capita non di rado che al numero di emergenza venga segnalata la scomparsa di persone affette da autismo – spiegano i vigili del fuoco – Una tipologia di intervento che può avere maggiore efficacia e possibilità di successo, laddove la cittadinanza sia maggiormente informata sulle caratteristiche di comportamento di una persona con questo spettro. Con questa iniziativa si è voluto essere vicini alle famiglie e alle persone colpite da questa difficoltà, con la speranza di costruire una società sempre più sensibile e inclusiva".

La maratona per la disabilità 5-6 aprile

Il 5 e 6 aprile, presso Centro Sportivo Portici i Vigili del Fuoco parteciperanno all'evento "Abbracciata Collettiva”, una maratona di nuoto di sensibilizzazione nei confronti delle problematiche legate alla disabilità, con un focus particolare sull'autismo e sui disturbi mentali gravi. In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo del 2 aprile, il Comando di Napoli si è unito all'azione di sensibilizzazione sul tema con una propria iniziativa.