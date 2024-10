video suggerito

La scaletta del concerto di Rose Villain a Napoli 2024: l'ordine delle canzoni Alla Casa della Musica sold out per il concerto di Rose Villain in programma questa sera. La scaletta della tappa partenopea del "Radio Sakura Winter Tour"

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per il concerto di Rose Villain che si terrà stasera, venerdì 25 ottobre, alla Casa della Musica del quartiere di Fuorigrotta. Tutto esaurito da tempo per la tappa partenopea della cantante milanese, nome all'anagrafe Rosa Luini, che in estate ha anche aperto i concerti dei Coldplay allo Stadio Olimpico di Roma. Sul palco, ad accompagnarla per un concerto che si preannuncia già incandescente, ci saranno Giovanni Cilio alla batteria, Andrea Gamba alla chitarra, synth e tastiere e Andrea Dominoni al basso. Rose Villain, che ha esordito a Sanremo quest'anno col brano "Click boom!", è attualmente in tour con "Radio Sakura Winter Tour": il tour, iniziato nelle scorse settimane, proseguirà poi a Roma e Milano, dove ci sarà la gran chiusura con le due tappe al Fabrique.

La scaletta con le canzoni del concerto di Rose Villain a Napoli

L'appuntamento di Napoli è già sold out da mesi. Grande attesa in città per l'evento, con fan da tutta la regione e anche da quelle limitrofe. La scaletta ufficiale non è stata resa nota, ma basandosi sulle ultime uscite, è facile prevedere che possa essere simile a quella delle ultime uscite della cantante milanese:

Hattori Hanzo

Io, me ed altri guai

Stan

Michelle Pfeiffer

Graffiti

Hai mai visto piangere un cowboy?

Balenciaga

Lamette

Cartoni animati

Chico

Yakuza

Moonlight

Milano almeno tu

Fragole / Huh?

Il mio funerale

Brutti pensieri

Piango sulla Lambo

Trasparente

Fantasmi

Come un tuono

Click boom!