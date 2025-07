La scaletta del concerto 2025 di Nick Cave a Pompei: l’ordine delle canzoni all’Anfiteatro del Parco Archeologico

Nick Cave suonerà stasera 19 luglio 2025 presso l’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei per la rassegna BOP: in scaletta capolavori come Jubilee Street, Skeleton TreeLove Letter e Into my arms.

Nick Cave – ph Chris Pizzello

Stasera sabato 19 luglio Nick Cave terrà il suo concerto sul palco dell’Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei. Il cantautore australiano, uno dei grandissimi della musica contemporanea, torna in Campania a distanza di vent'anni dall'ultima volta, quando fu protagonista del Neapolis Festival all'Arena Flegrea, era il 2005, e lo fa con un solo-concert al pianoforte, accompagnato da un altro musicista che ha scritto pagine importanti della musica contemporanea, ovvero Colin Greenwood dei Radiohead. Un concerto che è andato sold outn in pochissimi secondi, come ha dichiarato il Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompeii Gabriel Zuchtriegel: "Mezz’ora dopo la messa in vendita online, i biglietti per il concerto di Nick Cave erano già esauriti, comprati in tutte le parti del mondo".

La scaletta del concerto di Nick Cave Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei il 19 luglio

Nick Cave sale sul palco di Pompei dopo artisti del calibro di Jean-Michel Jarre, Stefano Bollani e Ben Harper, tra gli altri, e porterà le sue canzoni che mescolano rock, blues,la sua voce indimenticabile, i suoi testi intensi e lo fa accompagnato da uno dei bassi più importanti di questi ultimi anni. Nella scaletta sono previsti capolavori come Higgs Boson Blues, Waiting for You, The Ship Song, Love Letter e si chiuderà con una canzone come Into My Arms. Questa è la scaletta che Nick Cave e Colin Greenwood dovrebbero tenere a Pompei:

Girl in Amber

Higgs Boson Blues

Jesus of the Moon

O Children

Galleon Ship

I Need You

Waiting for You

Joy

Papa Won't Leave You, Henry

Balcony Man

The Mercy Seat

The Ship Song

Avalanche

The Weeping Song

Skeleton Tree

Jubilee Street

Push the Sky Away

Watching Alice

Love Letter

Cosmic Dancer

Into My Arms

I prossimi appuntamenti di BOP – Beats of Pompeii saranno il 24 luglio con Riccardo Muti (il Maestro dirige l’Orchestra Cherubini) e il 25 luglio quando in provincia di Napoli arriva Bryan Adams.