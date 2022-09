La samba nata a Cuba, Piero Pelù confuso con Ligabue: sbagliate le domande al Concorso per spazzini Decine di domande errate nei quiz del Concorso. Asìa: “Saranno cancellate”. “Regina di Cuori” e “Fata Morgana” canzoni di Ligabue. ‘Anima mia’ dei Pooh.

La “samba” nata a Cuba e non in Brasile, Piero Pelù confuso con Luciano Ligabue (per due volte), l'età minima per votare al Senato fissata ancora a 25 anni, mentre dallo scorso anno basta la maggiore età. Sono solo alcuni degli errori presenti tra le domande della banca dati per il concorso Asìa. Si tratta della batteria di quiz, tra i quali, poi, la prossima settimana, saranno estratti quelli da somministrare ai candidati. Decine di domande, però, sono sbagliate, perché fuorvianti o del tutto errate.

Le domande sbagliate saranno eliminate

Asìa Napoli ne ha individuate una 40ina, un numero tutto sommato contenuto sulle oltre 5mila pubblicate. Saranno cancellate. “A seguito di verifiche effettuate sui quesiti oggetto della banca dati pubblicata – scrive l'azienda dell'igiene urbana – si rende noto che le domande di seguito riportate saranno eliminate dai questionari oggetto di ciascuna sessione d'esame”.

Ecco tutte le domande sbagliate eliminate:

Domande: 24 – 26 – 39 – 130 – 162 – 179 – 392 – 401 – 537 – 660 – 723 – 786 – 819 – 891 – 896 – 998 – 1017 – 1030 – 1074 – 1175 – 1190 – 1201 – 1719 – 1805 – 1867 – 2034 – 2202 – 2219 – 2331 – 2358 – 2398 – 2429 – 2712 – 3709- 3971 – 3994 – 4078 – 4168 – 5393 – 5410

Dalla Samba “cubana” ai Cugini di campagna, gli errori più in vista

I quiz cancellati non saranno estratti tra quelli sottoposti ai candidati per le prove scritte che partiranno lunedì 12 settembre 2022 al Padiglione 10 della Mostra d'Oltremare. Accanto ai refusi, si trovano anche grossolani errori, dovuti a volte al mancato aggiornamento, come nel caso della domanda sull'età minima richiesta per poter essere elettori del Senato della Repubblica (numero 401). Tra le tre opzioni di risposta (25, 21 e 18) viene indicata corretta quella di 25 anni. Ma in realtà dallo scorso anno, a seguito della legge costituzionale 1/2021, l'elettorato attivo è stato spostato a 18 anni.

E che dire della Samba, la danza più famosa del Brasile, protagonista del meraviglioso Carnevale di Rio? O meglio "il" samba, visto che la parola portoghese è maschile. La domanda 998 chiede “in quale paese nasce e si sviluppa la danza chiamata Samba?” e indica come risposta corretta Cuba, preferita a Brasile e Uruguay. Un sacrilegio per gli amanti della musica latina.

Un vero accanimento sembra esserci, invece, nei confronti di Piero Pelù, uno dei più importanti cantautori italiani e voce dei Litfiba. Alla domanda 1201 su “quale tra i seguenti artisti canta il brano ‘Regina di cuori'?" Uno dei maggiori successi del gruppo Litfiba. La risposta indicata come corretta è Luciano Ligabue, rispetto alle altre due alternative di Roberto Vecchioni e Andrea Bocelli. Pelù non compare proprio tra le risposte. Errore con la recidiva, visto che alla domanda 3709 “Quale tra i seguenti artisti canta il brano ‘Fata Morgana'?, altro successo dei Litfiba, la risposta indicata come giusta è ancora Luciano Ligabue, questa volta in contrapposizione a Ivan Graziani e Umberto Tozzi.

Gli scivoloni sulla musica non finiscono qui. Alla domanda (3971) “chi canta la canzone ‘Anima Mia'?”, cavallo di battaglia dei Cugini di Campania, viene indicata come risposta I Pooh, preferiti a I nomadi e a I ricchi e poveri. Alla numero 891 su “quali tra questi non è un rapper italiano?” la risposta fornita è Jovanotti (contrapposto a Rkomi e Blanco), che vanta nel suo repertorio un brano che si intitola proprio ‘Il rap'.

Gli altri errori: "Lazio regione più popolosa d'Italia"

Ci sono poi domande in grado di far venire più di un grattacapo. Dalla geografia: “Quanti sono i continenti? (domanda n.130) 6, 5 o 4? In Italia il modello più utilizzato è a 6 continenti, ma ci sono altri modelli adottati da altri paesi che ne contano 5 o 7. Il Lazio (domanda 1805), poi, viene indicato come prima regione italiana per numero di abitanti, ma è invece la seconda, dietro la Lombardia.

Altre domande poi potrebbero lasciare interdetti anche i più avveduti. “Quali tra questa parole sono un mezzo di trasporto?” (domanda 896) bici, aereo o bus? Difficile rispondere. E “Il Vesuvio è un vulcano quiescente, non è un vulcano o è attivo?” (Domanda 537). È quiescente, perché non erutta da 78 anni, ma è anche attivo. Infine, “nel calcio a 5 come si rimette la palla i gioco dopo un fallo laterale?” (domanda 392). La risposta indicata è “con le mani”. Ma in realtà è con i piedi.