Concorso Asia Napoli, diario prove scritte. Si inizia dal 12 settembre Prove alla Mostra d’Oltremare, 3 sessioni al giorno. Le banche dati con le domande per esercitarsi saranno pubblicate alcuni giorni prima.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicato sul sito di Asìa Napoli il calendario delle prove d’esame del concorso per assumere 500 operatori ecologici a tempo indeterminato. Si parte il 12 settembre alla Mostra d'Oltremare, padiglione 10, con ingresso da piazzale Tecchio. Ci saranno 12 giorni di prove, con 3 sessioni quotidiane. Un tour de force per poter esaminare in tempi rapidi oltre 35mila candidati. Ciascun candidato deve presentarsi, presso l’aula d’esame indicata, secondo l’ordine di convocazione.

Prove alla Mostra d'Oltremare

Le prove scritte avranno luogo presso il Padiglione 10 della Mostra D’Oltremare di Napoli, accessibile esclusivamente dall’ingresso di Piazzale Tecchio. L’ingresso alla Mostra D’Oltremare è riservato esclusivamente ai candidati. Ciascun candidato deve presentarsi, presso l’aula d’esame indicata, secondo l’ordine di convocazione. Il diario è composto prevedendo fino a tre sessioni quotidiane, separate temporalmente del tempo necessario al completo deflusso dei candidati e alle operazioni di pulizia e sanificazione- tenuto conto della numerosità dei candidati e dei requisiti logistici della sede delle prove.

Gli orari di convocazione delle 3 sessioni sono i seguenti

Sessione 1 – Apertura varchi alle ore 8.00 e chiusura alle ore 9.00

e chiusura alle ore 9.00 Sessione 2 – Apertura varchi alle ore 12.00 e chiusura alle ore 13.00

e chiusura alle ore 13.00 Sessione 3 – Apertura varchi alle ore 16.00 e chiusura alle ore 17.00

Cosa serve per presentarsi alle prove

Per poter accedere alle sedi d’esame, i candidati dovranno rispettare determinate condizioni. Vietato l'ingresso ovviamente se si è stati contagiati dal Covid19 o se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi e i brividi, tosse o mal di gola:

presentarsi muniti di documento di riconoscimento1 in corso di validità e la tessera sanitaria/codice fiscale;

presentarsi muniti di ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dal sistema informatico;

presentarsi da soli e senza alcun tipo di bagaglio (salvo situazioni eccezionali, da documentare);

indossare obbligatoriamente, dal momento dell’accesso all’area concorsuale sino all’uscita, una mascherina FFP2.

Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere soddisfatta verrà inibito l’ingresso del candidato nell’area concorsuale, con la conseguente esclusione dalla selezione.

Nelle sale d'esame, inoltre, non sarà consentito portare sacche, valige o contenitori di qualunque genere; telefoni cellulari, agende elettroniche, smartwatch, tablet ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati, carta da scrivere, appunti, manoscritti, codici, libri o pubblicazioni di qualunque tipo. Nelle sale di esame viene esclusivamente consentito l’uso di sacchetti trasparenti contenenti alimenti, bevande ed effetti personali.

Come si svolgono le prove

La prova scritta, svolta con modalità informatiche, consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla nelle materie previste dal bando. Le domande saranno estratte dalla banca dati che sarà pubblicata sul sito di Asìa alcuni giorni prima dell’inizio degli esami e resterà consultabile fino al giorno precedente le suddette prove. Per superare la prova ci saranno a disposizione 50 minuti. La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate. Per il superamento della prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno 30/50. Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dal prosieguo della presente procedura (valutazione dei titoli).

Quando escono i risultati delle prove scritte

I risultati delle prove – dopo la conclusione dell’ultima sessione – sono pubblicati nella sezione dedicata ai bandi di concorso del sito internet dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale – NAPOLI. Ciascun candidato, conclusa ogni sessione, può comunque verificare i risultati della propria prova individuale sostenuta, accedendo alle specifiche funzionalità web predisposte. Per l’accesso a tali funzionalità a ciascun candidato vengono forniti appositi codici PIN segreti. I risultati delle prove restano anonimi durante lo svolgimento di tutte le sessioni di prova. Solo dopo la conclusione dell’ultima sessione di esame, sarà reso disponibile a ciascun candidato il proprio riscontro completo delle domande e risposte fornite.