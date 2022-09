Concorso Asìa Napoli 2022 per 500 assunzioni, pubblicati i quiz con le domande per esercitarsi: link e pdf Sono oltre 5mila le domande per esercitarsi per i test del concorso Asìa Napoli. Pubblicata la banca dati sul portale, sarà consultabile fino all’11 settembre. Il link e il pdf con tutti i quesiti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicata sul portale di Asìa Napoli la banca dati con tutte le domande sulle quali esercitarsi per il concorso per 500 assunzioni di operatori ecologici a tempo indeterminato. Si tratta di una batteria con oltre 5.400 quiz relativi alla prova scritta, con le rispettive risposte, pubblicata il 3 settembre e consultabile fino a domenica 11 settembre 2022. I candidati avranno quindi circa 7 giorni di tempo ancora per potersi esercitare. Le prove d'esame partiranno lunedì 12 settembre alla Mostra d'Oltremare, padiglione 10, con ingresso da piazzale Tecchio. Ci saranno 12 giorni di prove, con 3 sessioni quotidiane.

La banca dati per il concorso Asìa in pdf

Online la banca dati con i quiz per il concorso Asìa a Napoli

La banca dati con i quiz comprende 257 pagine con 5.413 domande con tre possibili risposte. Per tutte, la risposta corretta indicata nel pdf è la A. Si parte con la prima domanda di geografia: "La Grecia è bagnata ad ovest?" con la risposta corretta "Mar Ionio", rispetto alle altre due opzioni che sono Mar Adriatico e Mar Tirreno. Si finisce con l'ultima relativa all'Intifada, che risponde alla domanda "Quale termine è entrato nell'uso comune come nome con cui sono conosciute le rivolte arabe dirette a porre fine all'occupazione israeliana in alcune aree della Palestina?".

Il link alla banca dati con le domande del concorso sul portale Asìa

Ci sono poi tante domande di cultura generale. Qualche esempio? Tra i quesiti di Storia: "In che anno scoppiò la Prima Guerra Mondiale?" Risposta giusta 1914. Anche se l'Italia entrò nel conflitto un anno dopo, nel 1915. Spazio alla grammatica: "se commetto un crimine, lo" con tre opzioni: perpetro, perpetuo o perpeto? Quella corretta ovviamente è la prima. Ci sono poi domande nelle quali bisogna completare una frase con l'opzione che meglio si adatta allo spazio tratteggiato lasciato vuoto. Un esempio? "Li ho guardati tutti negli occhi ed ___ hanno abbassato lo sguardo" con le opzioni "essi, egli, ella".

Ed ancora, ci sono domande di diritto Costituzionale (Quando hanno luogo le elezioni delle nuove Camere?"), ma anche di sport ("Quanto dura una partita di pallanuoto? Con risposte: 4 tempi da 8 minuti, 4 tempi da 5 minuti o 4 tempi da 7 minuti?). Tra le materie figurano anche codice della strada, chimica, codice dell'ambiente. Nel caso della domanda sulla "città d'Italia più inquinata nel 2022 per le emissioni di CO2?" bisogna scegliere tra Torino, Milano e Roma. E non mancano quesiti di musica: "Quale tra i seguenti artisti canta ‘Urlando contro il cielo'? Ligabue, Annalisa, Vasco Rossi. "Quale di queste non è una canzone di Vasco Rossi? Ricordati di me, Albachiara e Siamo qui", o di Ariano Celentano "Canzone per te, Chi non lavora non fa l'amore, Il ragazzo della via Gluck". E via discorrendo.

Come si svolgono le prove

La prova scritta, svolta con modalità informatiche, consiste nella somministrazione di 50 quesiti a risposta multipla nelle materie previste dal bando. Le domande saranno estratte dalla banca dati che sarà pubblicata sul sito di Asìa alcuni giorni prima dell’inizio degli esami e resterà consultabile fino al giorno precedente le suddette prove. Per superare la prova ci saranno a disposizione 50 minuti. La valutazione della prova scritta è effettuata assegnando 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date e -0,50 punti per le risposte errate. Per il superamento della prova scritta i candidati dovranno ottenere una votazione di almeno 30/50. Il mancato superamento della prova scritta comporta l’esclusione dal prosieguo della presente procedura (valutazione dei titoli).

Quando escono i risultati delle prove scritte

I risultati delle prove – dopo la conclusione dell’ultima sessione – sono pubblicati nella sezione dedicata ai bandi di concorso del sito internet dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale – NAPOLI. Ciascun candidato, conclusa ogni sessione, può comunque verificare i risultati della propria prova individuale sostenuta, accedendo alle specifiche funzionalità web predisposte. Per l’accesso a tali funzionalità a ciascun candidato vengono forniti appositi codici PIN segreti. I risultati delle prove restano anonimi durante lo svolgimento di tutte le sessioni di prova. Solo dopo la conclusione dell’ultima sessione di esame, sarà reso disponibile a ciascun candidato il proprio riscontro completo delle domande e risposte fornite.