La Salernitana potrebbe non giocare nel girone Sud di Serie C: "Obiettivo preservare la sicurezza" Il Questore di Salerno, Giancarlo Conticchio, ha scritto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza: almeno 7-8 trasferte "calde" per i granata nel girone Sud.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Serie C 2025/2026 potrebbe riservare qualche sorpresa ai nastri di partenza, dopo l'ipotesi paventata che la Salernitana non venga inserita nel girone Sud della Serie C, ma in quello riservato alle squadre del Centro. "L'obiettivo è preservare la sicurezza", ha spiegato in questi giorni il questore Giancarlo Conticchio: il problema, infatti, è legato ad almeno 7-8 trasferte considerate "a rischio" per la squadra di patron Iervolino. In particolare, quelle di Cava de' Tirreni, Caserta e Giugliano in Campania, ma anche Catania, Cosenza, Foggia e Crotone. Troppe, e troppo vicine geograficamente: la rivalità campanilistiche nel calcio sono molto forti al Sud Italia, e il pericolo di fine settimana con città "blindate", con tutti i disagi soprattutto per i comuni cittadini, è elevato.

Ecco perché il criterio geografico con il quale verranno formulati i tre giorni A, B e C (di fatto corrispondenti a Nord, Centro e Sud) potrebbe almeno nel caso della Salernitana vedere un'eccezione. Il questore Conticchio ha scritto al Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Viminale: ora si attende l'8 luglio, giorno in cui verranno resi noti i calendari. Se la Salernitana non farà davvero parte del girone meridionale, vorrebbe dire prepararsi a sfide su campi decisamente più lontani, come Forlì, Ravenna, Perugia e Sassari. I tifosi granata, già sul piede di guerra per il finale convulso di stagione e il burrascoso playout contro la Sampdoria, non hanno preso benissimo questa ipotesi, che vorrebbe dire per loro costi più elevati per seguire la squadra in trasferta, nonché l'addio ai derby con Benevento, Casertana, Giugliano, Sorrento e Cavese. Non mancano che pochi giorni: poi, si scoprirà il destino della squadra granata.