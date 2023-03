La nuova Arena della Musica a Fuorigrotta: progetto con i privati per rifare il Palargento Il Comune sta valutando la pubblica utilità del progetto presentato dai privati nel 2019 per restaurare il Mario Argento. Potrebbe nascere un’arena della musica con parcheggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Le tribune del PalArgento, ormai ridotte a un rudere. [Foto / Fanpage.it]

A Fuorigrotta la “Nuova Arena Multifunzione” della Città di Napoli realizzata dai privati in partnership con il Comune. È uno dei progetti al vaglio dell'amministrazione del sindaco Gaetano Manfredi: realizzare un “Palazzetto dello sport e della musica”, in viale Giochi del Mediterraneo, nel complesso dell'ex Palargento, Palabarbuto, Centro tennistico FIT, con un nuovo assetto urbanistico dell’area e la realizzazione di aree di parcheggio e nuove costruzioni complementari. Un modo per recuperare l'ex palazzetto di basket Palargento, abbandonato al degrado da 25 anni.

Il progetto con i privati per recuperare il Mario Argento

Il Comune ha ricevuto diverse proposte per la riqualificazione dell'area da parte dei privati. Alcune si avvalgono dell'ex legge sugli stadi del 2014 (L. 147/2013), altre sono project financing in base al nuovo codice degli appalti del 2016. Tra i vari progetti, c'è anche quello della Nuova Arena Multifunzione, presentato a fine 2019 con la legge sugli stadi. Spetta all'amministrazione comunale la valutazione della pubblica utilità e della fattibilità della proposta di progetto di valorizzazione. E nel 2020 è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione della pubblica utilità e della fattibilità della proposta di intervento.

Il palazzetto abbandonato da 25 anni

Il 4 ottobre scorso il presidente della commissione Opere Pubbliche, Nino Simeone, aveva inviato una richiesta di chiarimenti sul Mario Argento all'amministrazione, evidenziando "lo stato di abbandono e degrado in cui versa oggi quel che resta della struttura polifunzionale del Palazzetto dello sport “Mario Argento”:

Tale struttura – scriveva Simeone – è purtroppo chiusa dal 1998 ed è in rovina dal 2005, a causa dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza antisismica, iniziati e quasi subito bloccati e mai più ripartiti. Del palazzetto dello sport sono rimaste in piedi soltanto le due grandi tribune in cemento, il tetto, le piccole curve e le altre strutture sono state demolite. Oggi il Pala Argento si presenta come se fosse il “rudere” di uno piccolo stadio all’aperto, ed invece quando era in funzione poteva contenere fino a 8mila spettatori, ed era uno dei più grandi palazzetti italiani.

Aggiungendo:

Nel corso degli anni ha ospitato varie discipline: la pallavolo, il pugilato, il grande tennis, è stato un punto di riferimento per la musica con tanti concerti storici, ed ha persino assolto a compiti istituzionali e socio-sanitari (soprattutto nei primi anni 70). Inoltre, per gli appassionati del basket, il “Mario Argento” o Pala Argento era riconosciuto quale “casa della pallacanestro napoletana”.

Il Comune: "Lo recupereremo"

Il 10 ottobre era arrivata la risposta dell'assessore allo Sport, Emanuela Ferrante, nella quale si assicurava che:

a partire da progetti già incardinati proceduralmente nell'amministrazione, stiamo valutando un ulteriore bouquet di opzioni, tra le quali anche quella del coinvolgimento di partners istituzionali, per definire una linea di intervento volta a riportare nel medio periodo il PalArgento, come anche altre infrastrutture sportive della città, alla piena agibilità. Verificato il prevalente interesse pubblico del caso in esame

L'assessore all'Urbanistica Laura Lieto, il 19 ottobre chiariva che:

Il recupero del Mario Argento viene inquadrato dall'amministrazione alla scala della riqualificazione più ampia dell'area Viale Giochi del Mediterraneo, ove sono situate alcune tra le più importanti attrezzature per lo Sport e l'intrattenimento della nostra città (Palabarbuto, campi da tennis Rama Club, piscina Scandone, Cinodromo, Mostra d'Oltremare).

Ancora Ferrante, il 3 febbraio, precisa: