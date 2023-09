La mamma di Giovanbattista Cutolo a Domenica In: “Ergastolo per i babykiller, manifestazione a Roma il 9 ottobre” Daniela Di Maggio, intervistata da Mara Venier su Rai Uno: “Chiediamo una legge per dare l’ergastolo ai killer minorenni”

A cura di Pierluigi Frattasi

Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, ospite a Domenica In

"Una grande manifestazione a Roma il 9 ottobre 2023, per chiedere che venga approvata una legge ‘Giovanbattista Cutolo' che preveda l'ergastolo per i killer minorenni". Lo ha annunciato a Domenica In, su Rai Uno, Daniela Di Maggio, la mamma di Giogiò, il musicista napoletano 24enne, ucciso a colpi di pistola il 31 agosto scorso in piazza Municipio mentre era al pub con gli amici. Per la sua morte è indagato un 17enne reo-confesso.

Daniela Di Maggio a Domenica In: "Una legge per l'ergastolo ai babykiller"

La madre di Giovanbattista Cutolo è stata intervistata da Mara Venier alla popolare trasmissione della prima rete Rai, oggi, domenica 17 settembre 2023. "Chi era Giogiò – ha detto Daniela Di Maggio – lo si è visto dalle 6mila persone che hanno partecipato al suo funerale. Napoli si è inginocchiata per lui".

"Voglio portare avanti la battaglia per avere giustizia. Ora sono una condottiera. Di fronte alle ingiustizie, ci si deve indignare, non ci si può girare dall'altra parte". La mamma di Giogiò ha ribadito le critiche a quella sotto-cultura che propaganda l'uso di "pistole, collane d'oro, musica con contenuti di violenza". Chiedendo, invece, di valorizzare i modelli culturali che esaltano la Napoli per bene e l'arte.

Di Maggio ha incontrato negli scorsi giorni la premier Giorgia Meloni e diversi esponenti del Governo, come i ministri Matteo Salvini e Carlo Nordio. Alle istituzioni la mamma napoletana chiede di cambiare le leggi che riguardano i reati commessi da minori. Quelle attuali, secondo la genitrice, sarebbero "una sciatteria, una cattiveria. Mi metterò a Roma con il sacco a pelo, finché non cambieranno le leggi. Il minore di oggi non è quello degli anni '80".