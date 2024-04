La guida turistica Lonely Planet incorona la Corricella di Procida

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La spiaggia di Corricella, a Marina di Procida, celebrata sulla copertina dei Lonely Planet, la guida turistica mondiale che ha dedicato il suo ultimo numero al Sud Italia. Un riconoscimento unico per una spiaggia considerata un po' la terza sorella dopo le più note Marina Grande e Marina Chiaiolella, ma che ebbe già uno dei primi storici momenti di gloria quando ospitò le riprese de "Il Postino", l'ultimo film di Massimo Troisi che scomparve poche ore dopo le riprese.

L'immagine del borgo, ripreso dall'alto, mostra le case dai colori variegati che si trovano lungo la spiaggia di Corricella e che rappresentano, come spiega la guida "il Sud essenziale e sbiancato dal sole dell’Italia, un paese nella sua forma più antica, pieno di sentimento e sensuale. Quaggiù le rovina sono più antiche, i pranzi più lunghi, i paesaggi più selvaggi ed intensi". Anche per questo venne scelta come spiaggia per il film de "Il Postino", un "ruolo" che le è valsa anche l'inserimento nella lista dei Tesori della Cultura Cinematografica Europea stilata dall’Accademia Europea del Cinema presieduta da Juliette Binoche. Non il primo riconoscimento, visto che da decenni la spiaggia viene citata soprattutto nelle guide estere come uno dei punti di riferimento per l'isola di Procida. Anche il suo nome, del resto, tradisce la considerazione che si è sempre avuta di essa: Corricella, infatti, significa "bella contrada" in greco antico, come probabilmente era stata denominata già dai greci della Calcide che si stanziarono nel Golfo di Napoli fondando colonie un po' ovunque prima della nascita di Kyme (Cuma), che portò poi a Parthenope prima e a Neapolis dopo.