video suggerito

“A morte gli ebrei”: scritte antisemite comparse sui muri a Procida La denuncia arriva da Tg Procida, che ha documentato la comparsa delle scritte su alcuni muri dell’isola nel Golfo di Napoli. Condanna per l’accaduto è arrivata anche dal sindaco di Procida. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"A morte gli ebrei". Queste le scritte antisemite che sono improvvisamente comparse questa mattina su alcuni muri dell'isola di Procida, precisamente in tre diversi punti. La denuncia è arrivata da Tg Procida, che ha pubblicato sui social le immagine delle minacciose scritte antisemite. L'emittente locale ha poi sentito anche il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, che ha dichiarato di aver denunciato l'accaduto ai carabinieri dell'isola e che l'amministrazione comunale provvederà a cancellare le scritte nel più breve tempo possibile.

Dura e ferma condanna per quanto accaduto a Procida è arrivata anche dal giornalista ed ex senatore Sandro Ruotolo, che ha dichiarato: "Quelle scritte terribili contro gli ebrei rinvenute sui muri dell’isola di Procida – una delle quali a Largo Elsa Morante – sono uno schiaffo per tutti noi. Napoli si è liberata da sola dalle truppe di occupazione nazifasciste, prima che arrivassero gli alleati. Noi siamo stati, siamo e saremo antifascisti per sempre. L’antisemitismo, il razzismo, il fascismo sono banditi dalla nostra Costituzione. Il nostro impegno è quello di sempre: farla vivere soprattutto nelle giovani generazioni perché non accada mai più".