video suggerito

Precipita dal balcone al terzo piano, morto un ragazzo di 23 anni: tragedia a Procida Il giovane è stato portato in ospedale a Pozzuoli, dove purtroppo è deceduto: sulla salma del 23enne è stata disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, giovedì 16 maggio, sull'isola di Procida: un ragazzo di 23 anni – del quale non sono ancora state rese note le generalità – è morto dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione, al terzo piano di un edifico in via San Rocco. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato sulla terraferma, all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo: troppo gravi le ferite riportate nella caduta.

Sul corpo del 23enne è stata disposta l'autopsia

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Procida, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'evento: da una prima ricostruzione effettuata dai militari dell'Arma, si escluderebbe l'ipotesi del suicidio; il 23enne si sarebbe sporto eccessivamente sul balcone, precipitando di sotto. Ad ogni modo, la salma è stata trasferita all'ospedale Policlinico Federico II di Napoli, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia.