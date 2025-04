video suggerito

La Grande Pompei si espande, col biglietto per gli Scavi si entra gratis anche nei siti vesuviani Col biglietto per Pompei sarà possibile visitare il Mat di Terzigno, il Man di Buccino, il Castello di Lettere e il Parco archeologico naturalistico di Longola.

A cura di Vincenzo Cimmino

Pompei, immagine di repertorio

Si amplia l'offerta del Parco archeologico di Pompei. Acquistando un biglietto per entrare nel sito conosciuto in tutto il mondo, si avrà la possibilità di visitare gratuitamente anche il Museo archeologico territoriale di Terzigno, il Museo archeologico Nazionale di Volcei "Marcello Gigante" a Buccino, il Castello di Lettere e il Parco archeologico naturalistico di Longola. Un'iniziativa che arriva dopo le altre due novità nella zona archeologica, la nuova biglietteria del parco in piazza Garibaldi a Napoli e la mostra "Essere donna a Pompei", in programma nella Palestra grande dallo scorso 16 aprile e fino al prossimo 31 gennaio.

La recente iniziativa intende creare una nuova rete all'interno della Grande Pompei. Un parco sempre più diffuso che metta insieme i siti archeologici vesuviani e non solo. Luoghi e aree connessi per continuità storica, affinità di reperti e contesto paesaggistico. Sarà quindi possibile visitare, col biglietto di Pompei, i siti di Terzigno, Buccino, Lettere e Longola gratuitamente ed entro 30 giorni dall'emissione dello stesso. Il Mat di Terzigno è celebre per i reperti e gli affreschi romani; il Man di Volcei per le testimonianze dell'antica Buccino; il Castello di Lettere per le sale nella ricostruzione storica del 1528; il Parco di Longola per il suo villaggio fluviale di età protostorica, la principale scoperta di epoca pre-romana avvenuta nella valle del Sarno.

"Un'alleanza che ci rende orgogliosi", ha detto Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco archeologico di Pompei. "Grazie alle amministrazioni comunali e alle associazioni coinvolte Pompei diventa un ponte verso un paesaggio culturale estremamente ricco e variegato che merita di essere conosciuto di più. Noi vogliamo fare la nostra parte, stiamo lavorando su un piano di azione per dare corpo alla visione del piano strategico per lo sviluppo dell'area intorno ai siti Unesco".

"Un giusto riconoscimento ad una storia importante, una storia ritrovata", ha dichiarato Francesco Ranieri, sindaco di Terzigno, "dove c'è l'impegno di questi anni per il Matt al fine di riconquistare un qualcosa di veramente meraviglioso. Ringrazio il direttore del Parco archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel per aver dato questa opportunità al nostro territorio, che ritengo veramente importantissima". "A nome di tutta l'Amministrazione Comunale e del popolo buccinese", ha aggiunto Pasquale Freda, sindaco di Buccino, "ringrazio vivamente il Direttore Zuchtriegel e tutto il personale del Parco Archeologico di Pompei per aver riconosciuto il giusto valore al nostro straordinario Museo Archeologico Nazionale ‘Marcello Gigante'".

"Questo accordo rappresenta un grande onore per la nostra comunità", ha commentato Anna Amendola, sindaco di Lettere. "Grazie all'iniziativa promossa dal direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtriegel, sempre più visitatori potranno scoprire e apprezzare il nostro sito e il nostro territorio". "Questa operazione consentirà al comune", ha concluso Gabriella D'Orso, commissario straordinario di Poggiomarino, "di essere conosciuto ed apprezzato da visitatori provenienti da tutto il mondo e, soprattutto, dovrà trasformarsi in un volano per la crescita culturale ed artistica del territorio".