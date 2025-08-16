napoli
Trasporto pubblico a Napoli

La giornata inizia con la Circumvesuviana in crisi: stop ai treni fra Striano e Sarno

Problemi tecnici su due tratte della Circumvesuviana. Stop treni tra Striano e Sarno, disagi a Torre Annunziata.
A cura di Redazione Napoli
Trasporto pubblico a Napoli

Il dopo-Ferragosto all'insegna dei disagi per chi usa – e sono tanti – la Circumvesuviana Eav.  Per problemi tecnici è stata interrotta una tratta del mezzo; inconvenienti anche tra Torre del Greco e Torre Annunziata. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, «causa problemi tecnici, dalle ore 7.40 la circolazione ferroviaria è interrotta tra le stazioni di Striano e Sarno». Per questo motivo, i treni in partenza da Napoli limitano la corsa a Striano, mentre quelli diretti al capoluogo campano avranno origine proprio da Striano.

«Per la tratta interrotta – spiegano dall'azienda di trasporti – è stato istituito un servizio automobilistico sostitutivo». Eav comunica inoltre che da questa mattina, e più precisamente dalle 6.40, «tutti i treni per Torre Annunziata saranno limitati a Torre del Greco, da dove ripartiranno per Napoli». Anche ieri, nella giornata di Ferragosto, disagi a non finire: la normale circolazione tra Torre del Greco e Torre Annunziata è stata poi ripristinata soltanto a partire dalle 19.55.

