La figlia fa cadere accidentalmente il suo cellulare, lui picchia lei e la moglie: arrestato 42enne È accaduto a Qualiano, nella provincia di Napoli: il 42enne, oltre ad aver percosso le due donne, le ha minacciate di morte davanti agli altri tre figli.

A cura di Valerio Papadia

È bastata un'inezia come la caduta, accidentale, del suo smartphone, a scatenare la sua violenza, la sua furia cieca che si è riversata sulla figlia di 16 anni e sulla moglie: per questo, un 42enne incensurato del posto, è stato arrestato dai carabinieri a Qualiano, nella provincia di Napoli.

Il 42enne picchiava la moglie da 12 anni

Ad innescare l'aggressione alle due donne, come detto, un banale incidente: la 16enne avrebbe fatto cadere accidentalmente il cellulare del padre, scatenando la sua violenza; l'uomo ha infatti cominciato a prenderla a schiaffi. La moglie si è intromessa per difendere la ragazza e allora la violenza del 42enne si è riversata anche su di lei, come è accaduto spesso negli ultimi 12 anni.

Le due donne minacciate di morte con un coltello

Non contento il 42enne – probabilmente in stato di alterazione a causa dell'alcool – ha minacciato di morte moglie e figlia con un coltella da cucina: tutto questo davanti agli altri tre figli, anche loro minori, che hanno assistito terrorizzati alla violenza. Sono stati alcuni passanti che, udite le urla provenire dall'abitazione, hanno allertato il 112.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della Sezione Radiomobile di Giugliano: entrati in casa, i militari hanno notato le due donne rannicchiate in un angolo, con i segni evidenti delle percosse; gli altri tre bambini erano invece ancora terrorizzati, in lacrime. Il 42enne è stato arrestato e portato in carcere, in attesa di giudizio.