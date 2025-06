La Canottieri Napoli torna in A1, tifosi in festa in stazione al rientro della squadra da Torino Festa grande alla Stazione Centrale di Napoli al rientro della Canottieri Napoli da Torino, dove ha conquistato il ritorno in Serie A1. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Mese magico quello di maggio per la città di Napoli, che inanella una serie di successi sportivi uno dietro l'altra. Dopo lo Scudetto del Napoli Calcio, e la promozione in Primavera 1 anche del settore giovanile, arriva anche la promozione nella Serie A1 di pallanuoto della Canottieri Napoli. La compagine giallorossa torna così nella massima serie dove già attende il Posillipo, altra grande della pallanuoto italiana. E che a Napoli la pallanuoto sia più di un semplice sport ma una vera e propria passione, lo testimoniano i tifosi che hanno atteso il ritorno della Canottieri da Torino, per festeggiare in Stazione Centrale.

La Canottieri Napoli, colori sociali giallorosso come il gonfalone della città di Napoli, è uno dei club più titolati della Serie A1, nonché quinto per numero di partecipazioni (61) nella massima serie. Forte di 8 scudetti, una coppa Italia ed una Champions League, il prossimo anno riporterà dunque alla Piscina Scandone lo storico derby contro il Posillipo (47 partecipazioni in A1, 11 scudetti, 1 Coppa Italia, 3 Champions League, 1 Euro Cup, 1 Supercoppa Europea, 2 Coppa della Coppe), in attesa che in Serie A torni anche la Rari Nantes Napoli, altro club storico della massima serie (50 partecipazioni e 5 Scudetti), attualmente in Serie C.

Grande l'entusiasmo dei tifosi giallorossi alla Stazione Centrale di Napoli: la squadra, rientrata da Torino dove ha vinto anche il ritorno della finale playoff contro la squadra di casa. Solo l'ultima di una lunga serie di vittorie: 20 su 22 nella regular season (con 2 pareggi), 4 su 4 nei playoff promozione. Un ruolino di marcia spaventoso, che ha permesso alla Canottieri Napoli di tornare in Serie A1, per la gioia di tutti i suoi tifosi.