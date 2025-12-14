Kubica in volo in tuta aerea dal Monte Faito a Positano passando per l’occhio del Diavolo

Un volo in tuta aerea dal Monte Faito a Positano, passando per il cosiddetto "occhio del Diavolo", ovvero Montepertuso. Questa l'ultima impresa di Filip Kubica, pilota di tuta alare e campione internazionale. Tutto ripreso dalla sua bodycam, che ha ripreso tutto: e il filmato, come tutti quelli del pilota polacco, è diventato immediatamente virale. Quasi tre i chilometri in volo, dal Monte Faito a Positano, ma ovviamente il "brivido" è quello di passare ad enorme velocità nel "buco" di Montepertuso.

La leggenda di Montepertuso

La leggenda vuole che quel buco sia stato creato dalla Madonna con un dito, impietosita dai tentativi del Diavolo di spaccare la montagna a mani nude, non riuscendosi. Dopo l'intervento della Madonna, lo stesso Demonio sarebbe poi precipitato dal monte, dove sarebbe ancora visibile la sua "impronta" nella roccia.

Le immagini del volo

Le immagini della sua impresa sono state subito ricondivise dai suoi fan, ma anche da tanti residenti in costiera e non, attratti da questo volo, durato ben tre chilometri. Kubica non è nuovo a queste imprese, che realizza in tutto il mondo. Ma il volo nel traforo roccioso di Montepertuso è sicuramente uno dei più pittoreschi di sempre, come testimonia lui stesso nei suoi video.

https://www.instagram.com/filip_kubica/reel/DRusX7tiBkD/