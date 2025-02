video suggerito

Jeep si schianta sul guard rail e si ribalta, morto 48enne napoletano: incidente a Pomigliano Incidente stradale sulla SS 162 all’altezza di Pomigliano in direzione Acerra. Morto un uomo napoletano di 48 anni. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Jeep senza controllo si schianta contro il guard rail e si ribalta. L'impatto è violentissimo e il conducente di 48 anni, napoletano originario di Ponticelli, nella zona orientale della città, viene sbalzato dall'abitacolo, cadendo rovinosamente al suolo. Purtroppo, l'uomo è deceduto sul colpo. L'incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto nella tarda serata di martedì 11 febbraio 2025, attorno alle ore 23,30 circa, sulla Strada Statale 162, all'altezza del km 13,7, a Pomigliano d'Arco, in direzione Acerra, in provincia di Napoli.

Incidente stradale sulla SS162: morto 48enne

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con gli agenti della Polizia di Stato e l'ambulanza del 118, ma per il 48enne non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario, purtroppo, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo viaggiava sulla strada statale 162 in direzione di Acerra, a bordo di una Jeep Compass, quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del veicolo impattando sul guard rail della corsia opposta. L'auto, senza controllo, avrebbe fatto varie carambole, prima di arrestare la sua corsa. Il conducente, a seguito del violentissimo impatto, sarebbe stato sbalzato all'esterno della autovettura e sarebbe deceduto sul colpo. Inutili, come detto, i tentativi di soccorso. Sulla vicenda indagano gli agenti della Questura di Napoli, che hanno eseguito i rilievi del caso. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.