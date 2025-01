James Senese risponde a Borrelli: “Giusto chiedere scusa quando si sbaglia”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La pace dopo la lite. James Senese, il popolare musicista napoletano, prima a Fanpage.it e poi attraverso un video sui social ha spiegato cosa accaduto ieri sera davanti al cinema Med, durante il diverbio tra la figlia e il deputato Francesco Emilio Borrelli, a causa dell'auto della donna parcheggiata sulle strisce pedonali. La donna aveva risposto in un primo momento "Sono la figlia di James Senese", causando così la risposta piccata di Borrelli che le aveva ribadito che questa non fosse una giustificazione. Poco dopo la donna è ritornata col padre, che aveva provato a fare da piacere.

Contattato da Fanpage.it, James Senese ha spiegato: "Ero al cinema a vedere Nero a metà (il documentario di Marco Spagnoli e Stefano Senardi dedicato a Pino Daniele, ndr), e dunque non sapevo cosa fosse accaduto, né dove avesse parcheggiato mia figlia. Sono uscito per capire cosa stesse succedendo". A quel punto, si è incontrato con il deputato Borrelli che gli ha detto come l'automobile della donna fosse parcheggiata sulle strisce pedonali, e che di fronte alle sue proposte lei si fosse "qualificata" come appunto la figlia del musicista. "Io ho solo voluto ricordare a Borrelli che dovrebbe prendersela con i delinquenti", aggiungendo che "non dovrebbe essere lui a fare queste cose, ma lo Stato. Anche perché queste cose non servono a nulla, fanno solo audience".

Nel tardo pomeriggio, poi, James Senese ha voluto anche pubblicare le scuse per quanto accaduto: "Quello che è successo è stato sbagliato ed ingiustificabile. Essere mia figlia non vuol dire potersi permettere certe cose. Le mie scuse vanno ai napoletani e a Francesco Emilio Borrelli. Non è una giustificazione, ma uscendo dal cinema ero abbastanza provato ed è giusto chiedere scusa quando si sbaglia: lo faccio a nome mio e di mia figlia".