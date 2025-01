Video di

La figlia di James Senese parcheggia male e aggredisce Francesco Borrelli, interviene il padre: il video Lite tra la figlia di James Senese e Francesco Borrelli per l’auto parcheggiata sulle strisce: vola uno spintone, poi interviene il padre a fare da paciere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lite tra la figlia di James Senese, il popolare musicista napoletano, ed il deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra): e alla fine il padre prova a mediare tra i due, cercando di riportare la pace. Casus belli, l'auto della donna parcheggiata sulle strisce pedonali di fronte al MED a Fuorigrotta nella serata di ieri, sabato 4 gennaio, e la risposta iniziale data dalla donna: "Sono la figlia di James Senese", che ha portato alla risposta del deputato con un secco: "E quindi?". I toni si sono poi alzati, con il padre James che ha provato a fare da paciere, prima di allontanarsi assieme alla figlia. Il tutto ripreso dallo stesso deputato, che poi ha diffuso i video in Rete sui propri canali social.

Nelle immagini, girate durante una diretta del deputato Borrelli alle prese con la sosta selvaggia nei pressi del cinema Med di Fuorigrotta, si vedono diverse auto parcheggiate anche nei pressi e sopra le strisce pedonali, perfino davanti agli scivoli per disabili. Ad un certo punto, una donna si avvicina proprio ad una delle macchine parcheggiate sulle strisce e, di fronte alle domande di Borrelli, si qualifica come la figlia di James Senese, per poi andare via dopo un primo battibecco con Borrelli. Dopo pochi minuti, ritorna con il padre, che prova a mediare tra i due cercando di riportare la calma: nel parapiglia, la figlia spintona anche il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, che indietreggia tra le guardie del corpo.

"Tu fai bene a fare quello che fai, certamente, ma ricordati una cosa, che qua nun ce sta niente a fa', nessuno cambierà il modo proprio d'essere", ha chiosato poi James Senese, prima di allontanarsi con la figlia. Una frase alla quale lo stesso Borrelli ha poi replicato a video, una volta che i due si sono allontanati: "Io non la condivido questa filosofia che ha detto James Senese, allora perché avete combattuto? Allora quello che raccontate non ci credete neanche voi?". Alla fine, il deputato si è detto "deluso" dal comportamento di entrambi.