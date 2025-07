La tiktoker SissyPink replica al video ripubblicato da Borrelli: “Solo un trend scherzoso” La tiktoker aveva gettato un flacone di crema solare in mare. Borrelli: “Reato gettare plastica in acqua”, lei replica: “Solo un trend, l’ho raccolto dopo” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un botta e risposta a distanza quello tra la tiktoker SissyPink, al secolo Silvana Marocco, e il deputato Francesco Emilio Borrelli, dell'Alleanza Verdi-Sinistra. Galeotto fu un video che la tiktoker napoletana aveva postato qualche giorno fa, subito ripreso da Borrelli sui suoi canali social. Ma la donna ha replicato, sempre su TikTok, alle accuse che le sono state mosse, rispedendo al mittente ogni accostamento.

Il video delle polemiche e il trend "buttalo via"

Tutto è nato quando la tiktoker napoletana, nota per i suoi video in cui alterna consigli da casalinga ad outfit e viaggi, ha pubblicato un video di 15 secondi nel quale lancia un flacone di crema solare verso il mare, sulle note di "Frasi a metà", brano del 2018 di Laura Pausini contenuto nell'album Fatti Sentire. E in particolare, la parte in cui dice "sarà che hai preso tutto e l'hai buttato via". Un trend, divenuto popolare su TikTok, dove appunto in maniera semi-seria viene "buttato" di tutto, anche in maniera ironica, e senza particolari conseguenze.Anche SissyPink ha seguito il trend: e in riva al mare ha preso un flacone di crema solare e lo ha lanciato verso il mare: un gesto che però non è sfuggito al deputato Borrelli, che lo ha ripubblicato sui propri canali social, attaccando la tiktoker napoletana.

Borrelli: "Buttare plastica in mare è un reato"

“Ci sono due tipi di influencer, quelli che usano la propria visibilità per dare il buon esempio, e quelli che pur di ottenere visibilità sfregiano l’ambiente e il buon senso", ha tuonato il deputato dell'Alleanza Verdi-Sinistra, spiegando che a suo avviso "questo gesto non è né ironico né spiritoso: è solo stupido e dannoso. Il web non può diventare una zona franca dell’idiozia. Buttare plastica in mare è un reato, oltre che un insulto a chi ogni giorno combatte per la difesa del nostro ecosistema marino".

Borrelli ha anche aggiunto:

Invierò una segnalazione alle autorità competenti per valutare eventuali provvedimenti. Chi ha seguito questa influencer con un like dovrebbe fermarsi a riflettere: i like non devono valere più della coscienza. Questo è solo l’ultimo di una lunga serie di comportamenti sconsiderati messi in scena sui social, è ora che anche il mondo digitale si assuma le proprie responsabilità.

La replica: "Solo un trend, l'abbiamo raccolot dopo"

"Era un trend scherzoso, l'abbiamo raccolta subito dopo". Così SissyPink ha replicato, in via indiretta, a Borrelli e alle polemiche che sono nate. "Ho fatto un trend che stanno facendo tutti, è stato preso come un gesto che io stessi inquinando, ma è logico che (il flacone, ndr) l'ho raccolto dopo. Primo per non inquinare, e due perché non si trova, figuriamoci se lo buttavo pieno". Poi la tiktoker ha aggiunto: "Si tratta di un trend che sta girando su TikTok, se poi la gente su altri social non l'ha capito non è colpa mia".