Iscrizioni scuole d’infanzia comunali a Napoli 2026-27: ecco quando si potrà fare domanda

Al via le iscrizioni nelle scuole d'infanzia comunali a Napoli per l'anno scolastico 2026-'27. Il Municipio ha pubblicato il calendario con il periodo nel quale si potranno inviare le richieste. Ci sarà un mese di tempo a disposizione. Domande a partire da domani, martedì 20 gennaio, e fino a venerdì 20 febbraio. L'avviso è stato pubblicato oggi, con la determina dirigenziale numero 2, facilmente consultabile anche dal sito web ufficiale del Comune di Napoli.

Le regole per le iscrizioni nelle scuole d'infanzia a Napoli

Per quanto riguarda le regole delle iscrizioni. Il Comune ha specificato che le Domande di Riconferma "per i bambini già frequentanti il corrente anno scolastico dovranno essere presentate obbligatoriamente online".

Mentre le "iscrizioni di minori stranieri i cui genitori non hanno la CIE o sono impossibilitati ad ottenere lo SPID: la domanda d’iscrizione dovrà essere inserita dalle segreterie sul portale delle iscrizioni in presenza del genitore, che dovrà presentare copia dei documenti di riconoscimento e di tutta la documentazione richiesta. Al termine della procedura dovrà essere rilasciata la stampa della domanda con il protocollo e la data rilasciata dal sistema e una copia firmata dal genitore dovrà essere trattenuta dalla scuola con tutta la documentazione allegata".

La Cisl Fp: "Bene aumentare l'offerta educativa"

Agostino Anselmi e Giuseppe Ratti , della Cisl Fp, auspicano che si continui, anche per l'anno scolastico 2026/2027, con l'incremento dell'offerta educativa 0/6 per una domanda che cresce in modo esponenziale da parte delle famiglie. In particolare, che si possano mettere a frutto, al più presto, gli investimenti PNNR ad incrementare soprattutto il servizio Asili nido e dare una risposta importante per il raggiungimento dell'obiettivo nazionale della copertura del 33% della cittadinanza. Proprio per l'offerta 0/3 (asili nido) restano preoccupazioni rispetto a possibili imprevisti che possano complicare le nuove aperture e vanificare il grande lavoro dell'Amministrazione e del Sindaco in persona, in qualità di commissario straordinario, per i servizi educativo all'infanzia 0/3 anni".