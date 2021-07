Altro weekend di controlli per i carabinieri di Ischia che hanno monitorato l'isola nei giorni a cavallo tra la fine di giugno e l'inizio di luglio. Diverse le denunce e le sanzioni arrivate in poche ore. Come riferito dall'Arma, sono state identificate 147 persone e controllati, in totale, 61 veicoli. Quindici le contravvenzioni, molte delle quali per l'uso del cellulare alla guida.

Guarda una serie tv mentre guida, multato

Uno degli individui sanzionati, addirittura è stato trovato a guidare mentre si guardava una serie tv in streaming, distraendosi dunque dalla conduzione del veicolo. Un altro 45enne, di Napoli, è stato denunciato, scrivono i carabinieri, "per violazione del foglio di via obbligatorio perché sorpreso nel porto di Casamicciola, in barba al provvedimento applicato". Due ambulanti, invece, sono stati sanzionati "per esercizio abusivo del commercio e la merce è stata posta sotto sequestro amministrativo". Loro sono stati allontanati. Infine, secondo quanto riportato dall'Arma, quattro assuntori di droga sono stati segnalati alla Prefettura. Tutti, sono stati identificati e scoperti nell'area portuale di Casamicciola.

Incidente mortale nel Casertano

Nella mattinata di oggi, ad Alife, in provincia di Caserta, un uomo di 48 anni, Aniello De Luca, è morto a seguito di un incidente stradale. Secondo quanto comunicato, la moto su cui viaggiava sarebbe stata travolta da un furgone e schiacciata contro un palo. L'uomo è stato violentemente sbalzato dal veicolo: l'impatto con l'asfalto è stato letale. A nulla sono serviti gli sforzi degli operatori sanitari che ne hanno constatato il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Piedimonte Matese che hanno effettuato tutti i rilievi del caso.