Un 48enne, Aniello De Luca, è morto questa mattina, 4 luglio, in un incidente stradale avvenuto ad Alife, in provincia di Caserta. La motocicletta su cui viaggiava è stata travolta da un furgone e schiacciata contro il palo di un cartellone pubblicitario; per l'uomo, scaraventato violentemente sulla struttura e poi a terra dalla forza dell'impatto, non c'è stato nulla da fare: i soccorritori hanno tentato di rianimarlo ma hanno solo potuto constatare il decesso.

La vittima era originaria di Polvica, frazione del comune di San Felice a Cancello, e viveva a Nola, nel Napoletano. Lo schianto è avvenuto lungo la strada provinciale che collega Alife a Dragoni, nel Casertano. La dinamica è in fase di accertamento, sul posto i carabinieri di Piedimonte Matese che si sono occupati dei rilievi. In base alle prime ricostruzioni la motocicletta sarebbe stata centrata dal furgone su un lato e spinta violentemente contro il cartellone pubblicitario; all'arrivo dei primi soccorsi, poco dopo, il mezzo a due ruote era ancora incastrato tra il l'autoveicolo e il palo, completamente distrutto.

È possibile che il furgone sia uscito di strada e che, ormai fuori controllo, abbia travolto la moto, schiacciandola poi contro il cartellone. Il 48enne è stato soccorso da alcuni passanti, che hanno allertato il 118; quando i sanitari sono giunti sul posto, però, non c'era già più nulla da fare. I militari hanno identificato il conducente del furgone, che verrà come da prassi sottoposto agli accertamenti per accertare l'eventuale utilizzo di alcol o sostanze stupefacenti. Sulla zona non ci sarebbero telecamere di videosorveglianza.