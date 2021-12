Ischia piange Manuel Calise: proclamato lutto cittadino sull’isola nel giorno dei funerali I sindaci dei 6 comuni hanno proclamato lutto cittadino nel giorno dei funerali di Manuel Calise, il 17enne morto in un incidente stradale tra l’1 e il 2 dicembre.

A cura di Federica Grieco

Si sono svolti oggi, lunedì 6 dicembre, i funerali di Manuel Calise, il 17enne di Ischia deceduto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre in seguito a un incidente stradale. La morte del giovane ha scosso comunità cittadina: ieri, domenica 5 novembre, i sindaci dei sei comuni dell'isola del golfo di Napoli – Ischia, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio, Serrara Fontana e Barano – hanno firmato le ordinanze con cui è stato proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie del 17enne.

Come previsto dalle ordinanze, nei comuni dell'isola le attività commerciali e gli edifici pubblici sono stati chiusi per un'ora, dalle 11 alle 12, proprio mentre si stavano celebrando i funerali nella basilica di Santa Restituita a Lacco Ameno. Enzo Ferrandino, sindaco di Ischia, ha inoltre stabilito la sospensione «delle attività didattiche del Liceo Statale Giorgio Buchner per l'intera giornata del 06.12.2021 al fine di consentire alla comunità scolastica di unirsi al dolore dei familiari nel ricordo del caro Manuel».

L'incidente tra un'auto e lo scooter di Manuel

L'incidente mortale è avvenuto nella notte tra l'1 e il 2 dicembre sul lungomare, nel tratto tra Casamicciola e Lacco Ameno. Manuel era in sella al suo scooter quando un'automobile lo ha colpito in pieno. L'impatto è stato così violento che lo ha sbalzato dalla per diversi metri e lo ha scaraventato sulla scogliera sottostante. Quando il personale del 118 è arrivato sul posto, non c'era già più nulla da fare.

Alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente c'era un 22enne del posto che è risultato negativo ai test per verificare l'eventuale assunzione di alcol e droga. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli investigatori, giunti sul luogo dell'incidente immediatamente. Secondo una prima ricostruzione, però, l'impatto tra i due mezzi coinvolti sarebbe stato frontale. Ciò che è certo è che l'automobile guidata dal ragazzo di 22 anni si è rovesciata su un fianco in seguito allo scontro: probabilmente il giovane ha cercato di sterzare nel tentativo di evitare lo scooter.