video suggerito

“Bellissima” sull’isola di Ischia: dal 1° luglio al 20 settembre teatro, musica e incontri a Villa La Colombaia Bellissima 2025, serie di appuntamenti fra teatro, letteratura, musica e cinema, arriva a Ischia. Sarà a Forio dal prossimo primo luglio fino al 20 settembre. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Vincenzo Cimmino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Colombaia

Villa La Colombaia, residenza a Forio del regista Luchino Visconti, torna protagonista della vita culturale di Ischia. Dal primo luglio al 20 settembre la celebre abitazione farà da palcoscenico a "Bellissima 2025 – L'arte di essere umani", ciclo di quattordici appuntamenti fra teatro, letteratura, musica e cinema. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Annamaria Punzo, vedrà la partecipazione di diversi ospiti del mondo delle arti. Tra questi anche Ornella Muti, Michele Placido, Peppe Lanzetta, Marco Zurzolo, Ruggero Cappuccio e Maurizio De Giovanni.

A inaugurare l'edizione 2025 sarà il talk "Visconti e Tomasi: il Gattopardo, il romanzo di un Paese" in programma martedì primo luglio alle 21. Andrea Di Consoli e Andrea Covotta, per l'occasione, intervisteranno il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. Il festival proseguirà domenica 6 luglio, sempre alle 21, con una serata dedicata a Ornella Muti, "Racconti di cinema". Nell'ambito di Bellissima è prevista anche una rassegna tutta dedicata al mondo dell'editoria, Libraia, che si svolgerà dall'11 al 13 luglio presso il chiostro di San Francesco e lungo il corso storico del paese.

"Restituiamo alla cultura la sua funzione pubblica"

"Bellissima 2025", ha spiegato Annamaria Punzo, direttrice artistica della manifestazione, "nasce dal desiderio di restituire alla cultura la sua funzione pubblica, condivisa e trasformativa. Non come territorio d’affermazione individuale, ma come spazio critico, generativo, utile. Alla Villa La Colombaia, un luogo profondamente legato alla memoria culturale e cinematografica del nostro Paese, proviamo a intrecciare pensiero e memoria, arte e cura. È una scommessa sul senso della cultura oggi: renderla strumento di lettura del mondo, e non soltanto occasione di intrattenimento. Insomma, un inno ad abitare la vita".

"Con questa rassegna", ha dichiarato Stanislao Verde, sindaco di Forio, "affermiamo con chiarezza un obiettivo politico e culturale: la riapertura della Villa La Colombaia come luogo simbolico e reale della rinascita di Forio. Un impegno concreto di questa Amministrazione e del Ministero della Cultura, che si traduce in investimenti strutturali e progettuali. Non un evento, ma un percorso: farne un presidio stabile della cultura e dell’identità del nostro territorio". Bellissima 2025 è organizzato dall'Ufficio Beni culturali del Comune di Forio in collaborazione con Regione Campania, Scabec – Società campana beni culturali, Juju Entertainment e con il patrocinio morale della Città metropolitana di Napoli. L'ingresso agli eventi è gratuito o prenotabile fino esaurimento posti attraverso la piattaforma Eventbrite.

Gli appuntamenti di Bellissima 2025 a Villa La Colombaia

Ad aprire gli eventi il 1° luglio alle 21, come scritto, sarà il talk "Visconti e Tomasi: Il Gattopardo, il romanzo di un paese". Si continuerà il 6 luglio alle 21 con lo spettacolo "Racconti di Cinema" di Ornella Muti. Dall'11 al 13 luglio andrà in scena la rassegna satellite Libraia 2025 con, anche, una mostra su Eva Kant, celebre coprotagonista del fumetto Diabolik, ed espositori e case editrici con relative presentazioni per tutto il corso di Forio. Il 29 luglio alle 21 andrà poi in scena lo spettacolo L'antico amore di Maurizio De Giovanni con Marianita Carfora, Alfredo Mundo e Alessio Sica e le musiche di Marco Zurzolo e Rocco Zaccagnino.

Il 1° agosto alle 21 il Balletto di Siena sarà protagonista di "Fellini, la dolce vita di Federico". Il 9 agosto alle 21 andrà in scena il monologo teatrale "Era l'America" di e con Peppe Lanzetta. Il 23 agosto alle 21 sarà l'ora dello spettacolo "Donne di fiamma & le voci di Shakespeare" con Antonio Ciacca. Il 27 agosto alle 20, a cura di Autocton Garden Aps, ci sarà l'evento "La terza estate della Colombaia". Il 29 agosto alle 21 il Collettivo Barberia porterà al pubblico lo spettacolo "L'eclissi". Il giorno dopo, il 30 agosto alle 21, Michele Placido e Gianluigi Esposito saranno protagonisti dello spettacolo "Serata d'onore". Il 31 agosto alle 21 il Progetto Manovalanza si esibirà nello spettacolo "Pluma".

Il 6 settembre alle 19, ci sarà l'omaggio a "L'amica geniale" con Raffaella R. Ferrè, un percorso itinerante con proiezione sulle tracce di Elena Ferrante.Il 13 settembre alle 19 la presentazione del libro "David Sassoli. La saggezza e l'audacia". Il giorno dopo, il 14 settembre alle 20, sarà l'ora del monologo "Pazzeria degli incurabili" di Corrado Visone con Peppe Romano. Il 18 settembre alle 19 Ruggero Cappuccio dialogherà con Andrea Covotta in "La principessa di Lampedusa". Chiuderà gli eventi, il 20 settembre alle 21, lo spettacolo "Crocevia Summer Hits" di e con Valerio Sgarra. Tutti gli eventi sono gratuiti o su prenotazione fino a esaurimento posti su Eventbrite. In ogni caso è consigliabile consultare per tempo la pagina dedicata sulla piattaforma per maggiori informazioni.