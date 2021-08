Ischia, 25 ospiti di un albergo finiscono in ospedale per un’intossicazione alimentare Tutti presentano sintomi compatibili con una intossicazione alimentare: ricoverati all’ospedale Rizzoli, sono in buone condizioni di salute. Anche altri ospiti che alloggiano nello stesso albergo hanno accusato lo stesso tipo di malessere, ma in misura minore, per cui non è stato necessario recarsi in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto in un albergo di Forio, sull'isola di Ischia, dal momento che 25 ospiti sono finiti in ospedale con quella che sembra essere una intossicazione alimentare in piena regola: hanno, infatti, tutti i sintomi compatibili, principalmente forte dissenteria. Le 25 persone hanno dovuto tutte fare ricorso alle cure mediche dell'ospedale Rizzoli, che a causa della necessità di assistere così tanti pazienti, quasi tutti ricoverati contemporaneamente, ha dovuto attivare un protocollo speciale operativo: tutti si trovano per fortuna in buone condizioni di salute e dovrebbero essere dimessi senza ulteriore bisogno di particolari cure. Da quanto si apprende, anche altri ospiti dello stesso hotel hanno accusato gli stessi sintomi, ma in maniera meno grave, e per loro dunque non c'è stato bisogno di recarsi al Pronto Soccorso e di ricevere cure mediche. Si indaga su quale possa essere stata la causa del malessere degli ospiti dell'albergo isolano.

Intossicazione alimentare, quali sono i sintomi

Nella maggior parte dei casi, una intossicazione alimentare si manifesta entro le 2-6 ore dall'ingestione del cibo o della bevanda contaminata. Il più delle volte, i sintomi di una intossicazione da cibo sono lievi e molto caratteristici. Tra questi, troviamo: dolori addominali, nausea e vomito, dissenteria, emicrania, debolezza e dolori muscolari, febbre. Se qualcuno di questi sintomi persiste per oltre 48/72 ore, o se si riscontra la presenza persistente di sangue nelle feci o nel vomito, sarebbe preferibile contattare un medico oppure recarsi in ospedale.