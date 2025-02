video suggerito

Iphone 16 a 750 euro ma in contanti, il caso Napolitano Store sollevato da Striscia la Notizia Nel servizio dell’inviato Luca Abete viene mostrato che il negozio del centro di Napoli applica un doppio listino, pratica espressamente vietata dalla legge, con un forte sconto per chi paga in contanti. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Frame dal servizio di Striscia la Notizia

Doppio listino, a seconda di come avviene il pagamento: 750 euro per chi porta i contanti, 900 euro per chi invece vuole usare la carta. Pratica espressamente vietata ma che viene utilizzata alla luce del sole in diversi negozi, tra cui quello al centro dell'ultimo servizio di Striscia la Notizia: l'inviato Luca Abete è andato a chiedere chiarimenti ai dipendenti di Napolitano Store, nella sede del Corso Garibaldi, a Napoli. Al posto delle spiegazioni, però, è arrivato altro: prima hanno negato di applicare un doppio listino, poi l'inviato e la troupe sono stati spintonati, bloccati nel negozio e infine cacciati.

Come funziona il doppio listino

I due prezzi sono in realtà pubblicizzati apertamente sui social, dove Angelo Napolitano, proprietario dei negozi e tiktoker, mostra la merce in offerta. Non parla apertamente di soldi ma è chiaro ugualmente: "750 euro, ma mi dovete portare le patatine", dice in un video. E, in un altro, parla di "magliette dell'Avellino". Non è difficile capire a cosa si riferiscano questi termini, ma la conferma è arrivata direttamente dai dipendenti del negozio, ripresi con telecamere nascoste da Striscia la Notizia: le "patatine" sono i soldi contanti e, allo stesso moglie, le "magliette dell'Avellino" sono le banconote da cento euro, anche quelle di colore verde.

La risposta di Napolitano Store

Il servizio è andato in onda ieri sera, 19 febbraio. Oggi Angelo Napolitano ha replicato con un video su Instagram nel quale, in buona sostanza, sostiene che il doppio listino venga praticato anche in altre attività e dice di ritenere di avere ragione:

Leggi anche Compra un iPhone 16 a 700 euro per strada, nel borsello ci trova il succo di frutta

Come mai siete andati in cinque o sei attività e avete mostrato solo quello che avete voluto mostrare? Vi prenderete le vostre responsabilità. C'è tutta Italia contro Napolitano Store? Noi non abbiamo nulla da nascondere. Per chiarire coi miei follower e coi miei clienti: noi siamo trasparenti come l'acqua ma penso che ne vedremo di belle. Alla fine la verità esce sempre a galla.